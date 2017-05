Leipzig. In den USA leben mehr Einwanderer und Flüchtlinge als in jedem anderen Land der Welt. Geschichte, Gesellschaft und Kultur sind maßgeblich von der ethnischen Vielfalt beeinflusst. Die Integration der Ankommenden stellt die US-Behörden aber auch seit jeher vor große Herausforderungen. Vom gesammelten Know-how in der Praxis wollen nun auch Leipziger profitieren und sind zum Erfahrungsaustausch in die USA gereist.

Zusammen mit Repräsentanten aus anderen deutschen Kommunen besuchen aktuell fünf Vertreter Leipziger Institutionen die US-Städte Washington D.C., Detroit, Nashville, Salt Lake City und Los Angeles und treffen dort mit Mitarbeitern aus Behörden und sozialer Einrichtungen zusammen. Angeführt wird die Leipziger Delegation von Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst.

„Bereits nach den ersten Stationen unserer Reise sind wir beeindruckt von den zukunftsorientierten und unbürokratischen Lösungen und Projekten der am Integrationsprozess Beteiligten in den verschiedenen Ebenen und Institutionen“, sagte Kador-Probst am Dienstag. Neben der Chefin des Sozialamtes sind beim zehntägigen Austausch auch Amal El-Abd (Frauen in Arbeit), Roman Schulz (Sächsische Bildungsagentur), Alexander Melzer (Pandechaion e.V.) und SPD-Stadtrat Christopher Zenker für die Sachspendenzentrale dabei.

Im November soll dann ein Gegenbesuch der US-Amerikaner unter anderem in Leipzig und Düsseldorf stattfinden. Organisiert werden die Reisen von der auf kulturellen Austausch spezialisierten Organisation Cultural Vistas, finanziert unter anderem von der Heinrich-Böll-Stiftung und durch das deutsche Wirtschaftsministerium.

