Interkulturelles Penckstraßenfest geht auf Tour – Rapper, Dichter, Astronauten

Leipzig. Das interkulturelle Penckstraßenfest rückt mehr ins Leipziger Zentrum. Nach drei Veranstaltungen mit Leipzigern und den Geflüchteten aus der Gemeinschaftsunterkunft Torgauer Straße steigt die Veranstaltung am kommenden Samstag erstmals im Gemeinschaftsgarten Querbeet in Neustadt-Neuschönefeld.

Der Verein „Interaction Leipzig“ will mit dem Penckstraßenfest on Tour die räumliche Trennung zwischen denen, die im großen Asylbewerberheim am Stadtrand leben und allen anderen „zumindest für einen Tag“ aufheben, so Mitinitiator Bosse Klama. Das Fest für eine offene, vielfältige Stadt habe sich mittlerweile als Ort der Begegnung zwischen neuen und alten Leipzigern etabliert.

Musik, Sport, Kinderprogramm mit Clowns und mehr sowie kulinarische Leckerbissen versprechen einen abwechslungsreichen Nachmittag im Fest-Garten nahe der Eisenbahnstraße. Hauptsächlich den Neu-Leipzigern gehört ab 15 Uhr die Bühne, kündigt „Interaction“ an: Dichtung, Musik, Tanz – das Spektrum fürs Unterhaltungsprogramm ist groß.

Ab 15 Uhr stimmt DJ Teddy Leather auf den Nachmittag ein. Später zelebriert Ahmad Tarshahani Gedichte in einer Lesung auf Arabisch und Deutsch. Am Abend steht das syrische Rap-Duo Mc Mu3tkl & Hitman im Rampenlicht und der Leipziger Rapper Phaeb steht für coolen HipHop. Arabischer Tanz, Streetdance und das zauberhafte Astronautenprogramm von Luis Carr sorgen für weitere Höhepunkte.

Der Verein „Interaction Leipzig“ organisiert seit mehr als zwei Jahren Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Menschen mit und ohne Fluchtbiografie. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kunst und Kultur. 200 Veranstaltungen seien es bisher gewesen, so die Initiatoren, die bereits mit dem Leipziger Agenda-21-Preis ausgezeichnet wurden. Damit unterstützen Förderer wie die Leipziger Gruppe, Sparkasse und die Stiftung „Bürger für Leipzig“ besonderes Engagement für ein zukunftsfähiges Leipzig.

Penckstraßenfest on Tour, 19.8.2017, 15-22 Uhr, Gemeinschaftsgarten Querbeet, Neustädter Straße 20, Straßenbahn 1,3,8, Haltestelle Einertstraße.

Von lyn