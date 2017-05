Leipzig. Es gilt in Deutschland als traditioneller Brauch, dass die Braut ihr Schuhwerk für die Hochzeit mit einem großen Sack voll Pfennigen bezahlt. Daran hat sich auch mit der Umstellung auf den Euro 2002 nichts geändert. Bis heute sammeln Heiratswillige das Klimpergeld. Doch nicht überall ist die Freude über die roten Münzen groß. In Italien soll damit jetzt sogar ganz Schluss sein. Ab dem 1. Januar 2018 werden keine neuen Ein- und Zwei-Cent-Münzen mehr geprägt werden, so entschied die zuständige Bilanzkommission der Abgeordnetenkammer in Rom. Preise für Dienstleistungen und Waren sollen dann auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet werden. Ist das auch für Leipziger denkbar?