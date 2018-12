Leipzig

Silvester steht vor der Tür, das neue Jahr soll natürlich pompös mit Feuerwerk und Sekt begrüßt werden. Besonders schöne Blicke auf den Raketenregen versprechen Leipzigs neueste Dachterrassen. Erstmals wird in der Hauptpost am Augustusplatz das neue Jahr im Lebendigen Haus eingeläutet. Für die Silvesterparty mit DJ, Getränkepauschale und Mitternachtssnack gibt es noch Karten für 89 Euro. Die 150 Plätze in der Skylounge mit festlichem Dinner für 149 Euro sind allerdings ausverkauft. Insgesamt haben im Lebendigen Haus 500 Personen Platz, die auf das neue Jahr mit einem super Ausblick anstoßen können.

Nur noch wenige Plätze gibt es in der besonderen Nacht auf der Dachterrasse des Innside-by-Melia in der Gottschedstraße. Beinahe alle 70 Plätze in den sechs gemütlichen Igloos (Foto) seien bereits am ersten Verkaufstag im Oktober vergriffen gewesen, verrät Wojciech Wilk, Gastronomieleiter des Hotels. Ein Platz kostet 59 Euro. Auch von den 150 Flaniertickets, die eine gute Aussicht bei Champagner, Feuerschalen und Stehtischen für 35 Euro versprechen, sei ein Großteil bereits verkauft.

Zwei Feiervarianten bietet auch das Restaurant Panorama-Tower im City-Hochhaus: Für 185 Euro gibt es Live-Band und Fünf-Gänge-Menü, 50 Euro zahlen Gäste für den Zutritt zur Aussichtsplattform ab 23.30 Uhr und einen Sekt. Es sind noch einige wenige Plätze verfügbar. Anders im Westin. In der Gerberstraße ist der Galaabend zum Jahreswechsel mit Blick auf Leipzig bereits seit Oktober ausgebucht, berichtet Christin Leonhardt, die sich um die Reservierungen kümmert. 400 Menschen werden das Jahr für 169 Euro beim Fünf-Gänge-Menü ausklingen lassen und anschließend bei Live-Musik dem neuen Jahr entgegentanzen.

Von Theresa Held