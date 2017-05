Leipzig. Unter den Rädern der Straßenbahnen bröckeln die Gleisanlagen auf der Georg-Schwarz-Straße regelrecht weg. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ziehen nun die Notbremse. So marode ist das Material, dass die ohnehin in vier Wochen geplante Sperrung nun vorgezogen wird. Die Straßenbahnschienen im Bereich sowie die Brückenlager sind irreparabel beschädigt. Es hilft nur noch ein Austausch der Schienen. „Wir konnten die Sperrung nicht weiter hinauszögern“, erklärte LVB-Sprecherin Katja Gläß am Donnerstag gegenüber LVZ.de. „Wir mussten jetzt sofort handeln.“

Um die Fahrsicherheit bis zum Sonntag zu gewährleisten, wird die Geschwindigkeit der Trams auf der Brücke bis dahin weiter reduziert. Ab Sonntag, 14. Mai, fährt dann die Linie 7 nur noch bis zur Haltestelle Philip-Reis-Straße. In Richtung Böhlitz-Ehrenberg verkehrt ein Schienenersatzverkehr.

Ursprünglich war geplant, die Brücke erst 2020 zu sanieren.

joka/mpu