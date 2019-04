Leipzig

Am Montag traf sich erstmals das Koordinierungsgremium „Integration von Migrantinnen und Migranten in Ausbildung und Arbeit“ – ein Austauschformat zu Chancen und Herausforderungen bei der Integration zugewanderter Menschen. Unter anderem beraten sich Vertreter vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Bürgermeister, Amtsleiter und Institutionen. Das Gremium will sich künftig drei Mal pro Jahr zusammensetzen; nächster Termin ist im September. Über Hintergründe und erste Vorhaben sprachen wir mit Sabine Edner, seit November 2018 Leiterin des Jobcenters.

Wie ist das Gremium entstanden?

Unser Koordinierungsgremium erarbeitet Möglichkeiten, wie sich Leipzig für die Zukunft im Bereich Integration auf dem Arbeitsmarkt aufstellen kann. Dynamische rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen erfordern ein strategisches, abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten. Das Gremium konzentriert sich auf die Arbeitsmarktintegration von allen Migrantinnen und Migranten in Leipzig sowie auf die Fachkräfteeinwanderung. Programme und Strukturen zur Integration Geflüchteter werden entsprechend dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz zunehmend für neue Zielgruppen geöffnet.

Es geht dabei um Chancen und Herausforderungen bei der Integration zugewanderter Menschen. Welche Chancen wie auch Hürden sind die größten?

Zuwanderung bedeutet in Deutschland die Chance, die Folgen der demografischen Entwicklung zu kompensieren: Belegschaften in Betrieben werden immer älter, aus den geburtenschwächeren Jahrgängen kommen zu wenige nach. Die Hürden bei der Integration von Migrantinnen und Migranten sind der Erwerb der deutschen Sprache und die Qualifizierung. Beispielsweise müssen Berufs-Abschlüsse aus dem Heimatland anerkannt werden, viele sind jedoch nicht verfügbar. Das zu klären, braucht Zeit und manchmal lange Wege. Und natürlich ist es wichtig, dass sich noch mehr Unternehmen dafür öffnen, Ausländer zu beschäftigen.

Unternehmer könnten Hindernisse scheuen wie Bürokratie, undurchsichtige Vorschriften, Bestimmungen.

So undurchsichtig ist das nicht. Man sollte anerkennen, dass 2016 sehr viele und schnelle Rechtsvereinfachungen in Kraft getreten sind. Das Hindernis besteht vor allem darin, dass nicht jeder Unternehmer Kenntnis davon hat, was wie auf dem Arbeitsmarkt im Kontext mit Asyl und Zuwanderung funktioniert. Unternehmer können sich bei unseren Ansprechpartnern informieren.

Wer ist das konkret?

Es gibt unser Fachinformationszentrum für Zugewanderte und den gemeinsamen Arbeitgeberservice mit einem eigenen Team zum Thema Zuwanderung. Man kann natürlich auch zur eigenen Kammer gehen, die ist ebenfalls aussagefähig. Natürlich gilt, in dem Prozess der Integration ein Verfahren einzuhalten. Dass das gut zu bewältigen ist, zeigen die Unternehmen, die den Weg bereits gehen.

Als Schwachpunkt für Integration nennen Hilfseinrichtungen immer wieder die Ausländerbehörde und deren angeblich undurchschaubaren Entscheidungen. Spielt dieser Vorwurf eine Rolle im Gremium?

Die Ausländerbehörde ist Teil der städtischen Verwaltung. Analog zu allen anderen Mitgliedern berichten auch die Vertreter der Stadt Leipzig über ihre Arbeit und auftretende Handlungserfordernisse. In Ihrem Wirkungskreis steht die Ausländerbehörde in dem gesetzten, gesetzlichen Rahmen stets im Spannungsfeld zwischen geforderter Quantität und Qualität bei getroffenen Entscheidungen, die darüber hinaus einer besonderen medialen und gesellschaftspolitischen Beobachtung unterliegen. Im Gremium findet insoweit ein konstruktiver Austausch dazu statt, welche Ziele in den einzelnen Ämtern und Institutionen bereits gut erfüllt werden und wo noch Handlungsbedarfe in den eigenen Häusern oder in der Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern bestehen. Daraus leiten sich gegebenenfalls auch Aufträge ab, die von zeitweilig dafür gebildeten Arbeitsgruppen bearbeitet werden.

Wie erfolgreich ist denn bisher die Integration Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt in Leipzig?

Mir liegen die Zahlen für 2018 vor, die ich phänomenal finde: Nehmen wir Jobcenter und Arbeitsagentur zusammen, sind rund 2000 Menschen mit dem Kontext Flucht und Asyl in Arbeit oder Ausbildung. Das macht eine Integrationsquote von 27 Prozent aus. Die Erwartung bundesweit lag bei mindesten zehn Prozent, Leipzig rangiert damit ganz weit vorn. Und ich bin optimistisch, dass die Quote weiter steigt.

Welche Berufszweige brauchen besonders dringend Zuwachs?

Den größten Bedarf haben Hotel- und Gaststättenbereich, Pflege, aber auch die Gebiete Kfz-Reparatur und Logistik.

Ein seit Jahren integrierter Marokkaner, der in einem Leipziger Restaurant arbeitet und Steuern zahlt, muss plötzlich das Land verlassen. Das nur als Beispiel. Ist das nicht kontraproduktiv für den Arbeitsmarkt?

Man muss sich an geltendem Recht orientieren. Es gibt zugewanderte Menschen, die geduldet sind. Das heißt, der Asylantrag ist abgelehnt und eine Rückweisung steht an. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Menschen nicht arbeiten dürfen, aber hierdurch kann ein abgelehnter Asylantrag nicht entkräftet werden. Weiterhin gibt es Zugewanderte im Status „gestattet“. Hier gibt es eine Einschränkung bei der Arbeitsaufnahme und bei der Reisefreiheit. Über diese Faktoren muss man sich als Arbeitgeber im Klaren sein. Kein Risiko besteht für alle, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, also asylberechtigt sind.

Es gibt Forderungen, man solle Langzeitarbeitslose den Migrantinnen und Migranten vorziehen...

Es geht hier keineswegs um ein „Entweder oder“, sondern um das „Sowohl als auch“. Im Jobcenter können wir Menschen, die schon lange beschäftigungslos sind, Wege zu einer Integration in Arbeit ebnen. Nehmen wir als Beispiel das „Teilhabe-Chancengesetz“: Bei diesem neuen Instrument beginnen wir mit 100 Prozent Übernahme der Lohnkosten. Im Lauf von fünf Jahren wird die Beteiligung heruntergefahren und so behutsam die Wiedereingliederung ermöglicht. Da machen inzwischen viele Unternehmen mit. Die Regierung hat einige Neuerungen auf den Weg gebracht, und die Wiedereingliederung von Langzeit-Arbeitslosen nimmt eine sehr positive Entwicklung.

Mit welchen Vorhaben ist das Gremium am Montag auseinander gegangen?

Vereinbart sind zwei Schwerpunkte: Zum einen die gesellschaftliche Integration zugewanderter Frauen. Bislang profitieren von der Integration vor allem Männer. Die Frauen, meist zu Hause, sind quasi Bildungsmanager in ihren Familien und über Kita und Schule in Netzwerken eingebunden. Das sind Schlüssel für die gesellschaftliche Integration, die nicht ausschließlich über Arbeit laufen muss. Besonders wichtig ist und bleibt das Erlernen der deutschen Sprache. Die zweite Aufgabe ist die Vorbereitung auf das Einwanderungsgesetz, das im Januar in Kraft tritt. Was bedeutet das für Leipzig, worauf muss geachtet werden? Darauf finden wir Antworten.

Was ist Ihre Prognose für den Fachkräftemangel in paar Jahren?

Die Situation am Arbeitsmarkt bietet genug Chancen sowohl für hier Geborene und Aufgewachsene wie auch für Zugewanderte. Nehme ich Demografie plus Fachkräfte-Einwanderungsgesetz und die Entwicklung hin zu Arbeit 4.0 zusammen, bin ich zuversichtlich, dass wir den Fachkräftemangel beheben zu können.

Von Mark Daniel