Leipzig

Mit dem traditionellen Konfettiregen hat in der Nacht zum Sonntag das 13. Neujahrssingen geendet. 1400 Fans im ausverkauften Haus Leipzig feierten Gastronomen und Medienvertreter der Stadt, die in Begleitung der professionellen Neujahrssingen-Band Hits aus mehreren Jahrzehnten und Stilrichtungen präsentierten.

Absoluter Abräumer war der US-Amerikaner Matthew, der für die Kneipe Stoned in der Kolonnadenstraße einen mitreißenden, umwerfenden Joe Cocker gab (“With a little help from my friends“). Auch der Straßennachbar lieferte eine fulminante Performance ab. Jan Hagedorn interpretierte „Should I stay or should I go“ von The Clash mit starker Stimme und vollem Körpereinsatz. Ein weiterer Neuling war das Leipzig Fernsehen als Repräsentant für das Medienhaus Leipzig - und brachte mit „Tubthumping“ von Chumbawamba die Masse zum Hüpfen.

Rick Barkawitz als cooler Falco, Ex-Volkshaus-Betreiber Andreas Bürger (bald mit Ausschankmobil unterwegs) als David Bowie, Pit und Martin für das Tonelli als OutKast - weitere tolle Nummern, zusammengehalten durch die Moderation von Show-Produzentin Maike Beilschmidt und LVZ-Redakteur Mark Daniel. Die wiederum kredenzten als Opener Abbas „Gimme gimme gimme“.

Großer Sympathieträger war die Leipziger Tafel - deren Chef Werner Wehmer ließ mit „Heute bin ich allein“ Reinhard Lakomy gekonnt auferstehen.

Orientalisches Flair zauberte das Tamers in den Saal, die Vleischerei schwebte im „Heaven 17“ mit deren 80er Hit „Temptation“. Romantisch wurde es, als Dirk Kallenbach nach Felix Deluxes „ Taxi nach Paris“ seiner Susi öffentlich die Ehe antrug - erfolgreich übrigens.

Als das letzte Konfetti auf dem Boden im Haus Leipzig gelandet war, begann das Tanzen - bis tief in die Nacht.

Von Mark Daniel