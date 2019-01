Leipzig

Wofür die Stadt Leipzig in diesem und im nächsten Jahr Geld ausgibt, steht noch nicht 100-prozentig fest. Achteinhalb Stunden lang tagte am Samstag der erweiterte Finanzausschuss (erweitert um die Fachbürgermeister sowie alle Fraktionschefs), um offene Fragen zum neuen Doppelhaushalt für 2019/2020 zu klären.

„Es waren sehr konstruktive Gespräche“, lobte Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) im Anschluss. Angesichts der Fülle von rund 700 Änderungswünschen aus Bürgerschaft und politischen Parteien sei es noch nicht gelungen, alle Punkte im ersten Anlauf abzuarbeiten. Deshalb werde sich der Finanzfachausschuss, in dem alle Fraktionen des Stadtrates vertreten sind, am 21. Januar noch einmal treffen. Zu folgenden Themen sei aber jetzt schon die Marschrichtung klar.

Höhere Steuereinnahmen:Am geplanten Volumen von 1,85 Milliarden Euro im Jahr 2019 sowie 1,95 Milliarden Euro im Jahr 2020 wird nicht mehr groß gerüttelt. Mit den Daten vom Stichtag 31. Dezem- ber 2018 hat das Finanzdezernat die Höhe der zu erwartenden Einnahmen aktualisiert. „Bei der Gewerbesteuer konnten wir den Betrag um rund 20 Millionen Euro nach oben korrigieren“, sagte Bonew. Dennoch reiche das bei Weitem nicht aus, um alle zusätzlichen Wünsche aus den 700 Anträgen zu erfüllen. Diese würden für beide Jahre insgesamt 110 Millionen Euro kosten. Dem Vernehmen nach hat sich der Ausschuss nun so weit geeinigt, dass aus den zusätz-lichen Wünschen noch etwa 40 Millionen Euro gestrichen werden müssten, um – wie gesetzlich vorgeschrieben – einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Erfolg bei Jugendhilfe: Als „wichtigste Nachricht des Tages“ teilte Bonew mit, dass die zentralen Probleme im Bereich der Jugendhilfe jetzt gelöst seien. „Das heißt, die Ausgaben in dem Bereich erhöhen sich so, dass keine Einrichtung geschlossen werden muss.“ Wie berichtet, hatte das Jugendamt im Vorjahr sein Budget von 100 Millionen Euro um 15 Prozent überschritten – unter anderem wegen höherer Mieten für Wohngruppen und Tarifsteigerungen für Erzieher. Der neue Haushaltsentwurf sah eine Erhöhung auf 125 Millionen Euro vor. Doch auch das reiche nicht aus, warnte Stadtrat Karsten Albrecht ( CDU). Die Union wollte die Zahl der ungenutzten Reserveplätze für Flüchtlinge halbieren, um weniger Kinder und Jugendliche außerhalb Leipzigs einzuquartieren, was recht teuer ist.

Schulbau-Förderung: Der Freistaat hat am 14. Dezember 2018 ein zusätzliches Förderprogramm zum Schulbau aufgelegt. Bonew erwartet, dass die Stadt Leipzig ihre geplante Kreditaufnahme für diesen Bereich (jährlich 100 Millionen Euro bis zum Jahr 2023) dadurch deutlich verringern kann – und zwar „um einen zweistelligen Millionen-Betrag pro Jahr“. Auch könnten dringende Sanierungsprojekte vorgezogen werden. Allein 2019 wolle die Kommune fast 180 Millionen Euro in den Bau von Kitas und Schulen stecken. „Im Jahr 2015 entsprach diese gewaltige Summe noch unserem gesamten Investitionshaushalt.“

Neue Ballsporthalle: Am Samstag hatte die LVZ berichtet, dass sich das Land Sachsen mit sieben Millionen Euro an den Planungskosten für eine neue Ballsporthalle (10 500 Plätze) an der Richard-Lehmann-Straße beteiligt. Die Stadt steuert sechs Millionen Euro bei. Damit sind die Planungskosten für die etwa 75 Millionen Euro teuere Arena erst mal gedeckt.

Freie Kulturszene:6,04 Millionen Euro an Zuschüssen sollten 2019 fließen, also 147 500 Euro mehr als 2018. Linke, SPD und Grüne wollten den Betrag noch aufstocken: Entscheidung erst am 21. Januar.

Verkehrsprojekte: Der neue Doppelhaushalt des Freistaates enthält auch eine Machbarkeitsstudie für den zweiten Leipziger City-Tunnel. Im Haushalt der Stadt bekommt das Verkehrs- und Tiefbauamt mehr Geld für Planungen sowie zusätzliche Stellen. Noch offen ist, ob der Stadtkonzern LVV bei Verkehrsinvestitionen unterstützt wird – wie von SPD und FDP beantragt. Zuvor konnten CDU und Linke durchsetzen, dass die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) zwei Jahre lang ihre Ticketpreise nicht erhöhen. Statt der sonst jährlich 45 Millionen Euro muss deshalb der Mutterkonzern LVV in diesem Jahr 54 Millionen Euro, nächstes Jahr 56 Millionen Euro an Zuschüssen an die Verkehrsbetriebe überweisen. Zudem tilgt die LVV nun jährlich fünf Millionen Euro an Krediten bei der Stadt. Das Geld fließt in den Bau von Kitas und Schulen.

Von Jens Rometsch