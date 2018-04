In Halle funktioniert’s schon - Jugendparlament fordert legale Party-Flächen in Leipzig

Immer wieder löst die Polizei in Leipzig illegale Partys auf. Ein Vorstoß des Leipziger Jugendparlaments soll nun den meist jungen Veranstaltern den Weg aus der Illegalität ermöglichen – durch legale Party-Freiflächen.

Das Gremium setzt sich für öffentliche Party-Flächen in der Stadt ein, auf denen 300 bis 500 Menschen feiern können sollen. Ein ähnliches Konzept funktioniert bereits in Halle, wo solche Areale in der Nähe von Grillplätzen existieren. Veranstaltungen auf diesen könnten mit überschaubarem bürokratischem Aufwand angemeldet werden – bis zu 24 Stunden vor dem Termin. Auch seien die Auflagen geringer – Lärmschutz müsse aber beachtet werden.

Ein ähnliches Konzept schwebt nun auch den Leipziger Jungparlamentariern vor. Ein früherer Vorstoß zu legalen Partyflächen wurde durch die Stadt ohne Ergebnis geprüft. Auch der jetzige Vorstoß soll zunächst geprüft werden.

Das Leipziger Jugendparlament ist eine gewählte Vertretung von Jugendlichen und Heranwachsenden aus Leipzig. Es wird alle zwei Jahre in einer Online-Wahl durch 14 bis 21 Jahre alte Leipziger bestimmt. Das Gremium hat 20 Mitglieder. Aufmerksamkeit erregte das Jugendparlament mit der Forderung nach Pfandringen an öffentlichen Mülleimern. Diesen Vorstoß lehnte der Stadtrat ab.

joka