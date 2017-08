Jugendschutztag: Sozialarbeiter suchen das Gespräch in der Leipziger Innenstadt

Leipzig. Im Rahmen des Jugendschutztages 2017 sind am Montagnachmittag Sozialarbeiter des Leipziger Jugendamtes in der Innenstadt auf Info-Mission. In der Fußgängerzone auf der Grimmaischen Straße, Ecke Universitätsstraße, wollen sie sich zwischen 13 und 15 Uhr mit Passanten über Gewaltprävention, Jugendmedienschutz, Lebenskompetenzförderung und der Prävention vor Sekten, Kulten und totalitären Gruppen austauschen.

„Vor allem wollen die Akteure mit Erwachsenen und jungen Menschen und allen Interessierten ins Gespräch kommen, um die Bürgersicht auf das Thema ‚Jugendschutz‘ kennen zu lernen“, hieß es dazu am Montag aus dem Neuen Rathaus.

Die präventive Jugendschutzarbeit der Leipziger Behörden soll jungen Menschen dabei helfen, Gefährdungen zu erkennen. Dazu gibt es verschiedenste Projekte für erwachsene Bezugspersonen und die Jugendlichen selbst. Mehr Informationen zum Thema: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

Von mpu