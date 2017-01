Leipzig. „2016 war das beste Jahr, das wir je gehabt haben“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Donnerstagabend am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Bank. Gleichzeitig warf Jung vor rund 300 Gästen aus Wirtschaft und Politik einen Blick voraus und prophezeite Leipzig im Jahr 2017 eine ähnliche Entwicklung.

Zuvor hatte der Banker Markus Wägner daran erinnert, dass der OBM mit seinen Vorhersagen im vergangenen Jahr an gleicher Stelle richtig gelegen habe. Damals hatte Jung erklärt, Leipzigs Einwohnerzahl werde bis Ende 2016 auf mindestens 576 000 Bürger klettern – tatsächlich wurden es 579 000. Jung hatte auch eine Arbeitslosenquote von 7,9 Prozent vorhergesagt und damit eine Punktlandung erzielt; dies gelang gleichermaßen mit der Prognose, die Fußballer von RB Leipzig würden 2016 in die erste Bundesliga aufsteigen.

Wägner wollte diesmal noch zusätzlich wissen, ob in der nächsten Fußball-Saison in der Stadt internationaler Fußball zu sehen sein wird. Jung lehnte sich weit heraus. „Na klar spielen wir 2017/18 Campions League“, entgegnete er. 2017/18 werde RB um die deutsche Meisterschaft mitspielen und „am Ende ganz kurz die Nase vorn haben“.

In diesem Jahr wird sich nach Einschätzung des OBM das Bevölkerungswachstum verlangsamen. Die Einwohnerzahl werde bis zum Jahresende auf 590 000 Bürger klettern – statt einem Plus von 15 000 (2016) entspräche dies „nur“ einem Zuwachs von 11 000 Neu-Leipzigern. Auch der Rückgang der Arbeitslosenquote werde sich verlangsamen – Ende 2017 sieht der OBM die Quote bei 7,3 Prozent.

Gleichzeitig betonte Jung, Leipzig habe 2016 in beispielloser Weise wirtschaftlich, demografisch und bei den Besucherzahlen zugelegt. Jung: „Wir sind wieder angekommen in der Metropolen-Elite.“ Leipzig stehe jetzt in einer Reihe mit Städten wie Barcelona und St. Petersburg. London, Paris und Berlin würden allerdings noch in einer anderen Liga spielen.

Von Andreas Tappert