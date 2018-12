Leipzig

Die Junge Union (JU) in Leipzig übt in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und an das Kuratorium des Leipziger Lichtfestes scharfe Kritik an der Ausrichtung des Gedenktages zur friedlichen Revolution.

In dem am Donnerstag veröffentlichten Brief heißt es unter anderem, dass die zunehmende Unattraktivität des Festes insbesondere daran liege, „dass die Erinnerung an die historischen Ereignisse und das mutige Handeln von hunderttausenden Menschen immer weiter von aktueller Tagespolitik, ideologischer Gesellschaftskritik und anderen Themen verdrängt wurde. Dies kann nicht Sinn und Zweck des Gedenktags sein und stellt für uns daher derzeit eine offensichtliche politische Instrumentalisierung der Geschehnisse dar, die wir deutlich ablehnen.“

Man sei sehr froh darüber, dass im Rahmen dieses städtischen Feiertages, an die Ereignisse vom Oktober 1989 erinnert werde. Gerade gegenüber jüngeren Menschen sei man jedoch in der Pflicht, die historischen Dimensionen „ zu verstehen, greifbar und vor allem erlebbar zu machen.“ Die damaligen Inhalte, Motivationen und Emotionen dürften nicht „verfälscht, verwässert oder ausgenutzt werden. Im Mittelpunkt muss stehen, dass sich sowohl Zeitzeugen, als auch Besucher Leipzigs, allen voran aber junge Menschen angesprochen fühlen.“

Um das Lichtfestes wieder attraktiver zu machen, fordert die JU unter anderem, die Erfahrungen und Erlebnisse der Bürger wieder in den Mittelpunkt zu rücken. „Weniger Show, mehr Rückbesinnung“, heißt es, oder auch: „Mehr Zeitzeugen zu Wort kommen lassen.“ Auch solle die ehemalige Paulinerkirche, die stellvertretend „für die Willkür und Ideologie des SED-Regimes steht“, stärker eingebunden werden. In der Woche rund um den 9. Oktober solle es in entsprechenden Museen und Ausstellungen kostenlosen Eintritt geben, zudem sollten mehr dezentrale Projekte organisiert werden. Nicht zuletzt werden die Einrichtung eines zentralen Infopoints zur Wendezeit sowie die Schaffung von Formaten angeregt, in denen junge Menschen und Zeitzeugen ins Gespräch kommen können.

von CN