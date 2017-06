Leipzig. Im Rahmen des Investitionsprogramms „Brücken in die Zukunft“ übergibt Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am kommenden Mittwoch, 14. Juni, einen Fördermittelbescheid für die Sanierung der Fassade des Alten Rathauses in Leipzig. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linksfraktion) nimmt den Bescheid um 12 Uhr im Eingang unter dem Turm am Markt 1 entgegen. Rund eine Millionen Euro erhält die Stadt für Sanierungsarbeiten an der Fassade sowie die Erneuerung des Brandschutzes und der Elektroinstallation.

Über die vergangenen Jahre waren der Putz der Fassade und die Natursteinelemente wetterbedingter Feuchtigkeit und Salzen ausgesetzt: Das hat die Außenseite geschädigt. Insgesamt werden circa zwei Millionen Euro in das Alte Rathaus investiert. Bis 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Dei