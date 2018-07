Leipzig

Stromausfall in der Leipziger City: Gegen 13.30 Uhr gingen in zahlreichen Gebäuden der Innenstadt die Lampen und Kühlschränke aus. Eine 10-Kilovolt-Leitung sei beschädigt, so die Stadtwerke Leipzig auf Anfrage. „Sieben Trafostationen sind betroffen“, so Sprecher Peter Krutsch.

Auf der Störungskarte der Leipziger Gruppe im Netz gab es am Mittag für den City-Bereich zahlreiche Meldungen. Vor allem das Areal an der Hainspitze sowie an der Großen Fleischergasse und bis zum Dittrichring sei betroffen, so die Stadtwerke. Durch Umschaltungen im Netz konnte der Strom schnell wieder an alle Endverbraucher gebracht werden. Gegen 14 Uhr sollten die Kunden von dem Fehler nichts mehr merken.

Im betroffenen Gebiet gibt es zahlreiche Geschäfte und viel Gastronomie. Wodurch der Kabelschaden entstanden sei, konnten die Stadtwerke noch nicht sagen.

Von lyn