In Leipzig soll ein Obdachloser erfroren sein – das berichtete am Montagabend das MDR-Magazin „Brisant“ und zeigte dazu Bilder aus dem Stadtteil Lindenau. Die Nachricht, die über die ARD bundesweit ausgestrahlt wurde, wies die Leipziger Polizei am Dienstag auf LVZ-Anfrage als falsch zurück. „Es gibt bislang keinen Kältetoten in Leipzig“, betonte Behördensprecher Uwe Voigt.

Laut dem „Brisant“-Bericht hatte der Mann zusammen mit zwei weiteren Personen in einem leerstehenden Haus übernachtet und war am Sonntagmorgen verstorben. Es sei zutreffend, so Voigt, dass die Männer in einem Gebäude zwischen Lützner Straße und Dreilindenstraße Schutz gesucht hatten. Einer von ihnen wurde am Morgen gegen 7.30 Uhr leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen.

Obduktion soll Todesursache klären

„Erfrierung kann als Todesursache aber ausgeschlossen werden“, so der Polizeisprecher. Dies sei durch den Notarzt noch vor Ort festgestellt worden. Woran der 46-Jährige starb, soll nun eine Obduktion klären. Für eine Straftat gebe es ebenso keine Hinweise wie für einen Unfall. Ob eine natürliche Ursache vorlag, untersuche nun die Rechtsmedizin.

Nichtsdestotrotz stellt die aktuelle Kältewelle vor allem Obdachlose vor große Schwierigkeiten. Der strenge Frost in den Nächten mit teilweise zweistelligen Minusgraden bringt Menschen, die unter freiem Himmel oder ohne Schutz übernachten, in Lebensgefahr. Noch bis kommende Woche bleibt es in der Region eisig kalt, in der Nacht zu Mittwoch werden in Leipzig bis zu minus acht Grad erwartet.

Hier finden Obdachlose in Leipzig Hilfe

Die Stadt Leipzig verfügt bei drohender Wohnungsnot und bereits bestehender Obdachlosigkeit über ein umfangreiches Hilfesystem. Die Wohnungsnotfallhilfe der Kommune ist wochentags im Sozialamt ( Prager Straße 21 / 0341 123-9139) und darüber hinaus jederzeit über die Bereitschaftsnummer 0341 / 550044000 zu erreichen. Die Mitarbeiter des Sozialamtes helfen beim Beantragen des nach Sozialgesetzgebung jedem Bundesbürger zustehenden Wohngeldes und der Organisation einer Unterkunft und einer neuen Wohnung.

Für Menschen, die aus verschiedenen Gründen dennoch „auf der Platte“ leben, gibt es zumindest zum Verweilen, Essen, Duschen und Schlafen zwei Tagestreffs und drei Übernachtungshäuser in der Messestadt. Ganzjährig hält die Kommune darin 94 Schlafplätze bereit, in den Wintermonaten wird auf 135 aufgestockt. Für temporär obdachlose Familien werden zudem Gewährleistungswohnungen angeboten.

Mehrere Sozialarbeiter sind täglich aufsuchend in der Stadt unterwegs, weisen Betroffene auf die Möglichkeiten hin und verteilen Notwendiges. Die Stadt Leipzig bittet dennoch auch Passanten, die obdachlose Menschen im öffentlichen Raum wahrnehmen, sie auf die Hilfsangebote hinzuweisen und das Sozialamt zu informieren.

Tagestreffs und Übernachtungshäuser im Überblick Tagestreff „Insel“ Mo-Fr 8-16 Uhr / WoE 9-15 Uhr Plautstraße 18 04179 Leipzig Telefon: 0341/24676655 Kontaktstube „Leipziger Oase“ Mo-Fr 8-16 Uhr / WoE 9-14 Uhr Nürnberger Straße 31 04103 Leipzig Telefon: 0341/2682670 Übernachtungshaus für Männer Mo-Do ab 16 Uhr, Fr.+WoE ganztägig Rückmarsdorfer Straße 7 04179 Leipzig Telefon: 0341/123-4504 Übernachtungshaus für Frauen Mo-Fr ab 16 Uhr, Sa ab 15 Uhr, So ganztägig Scharnhorststraße 27 04275 Leipzig Telefon: 0341/5852413 Notunterbringung für Drogenabhängige Täglich ab 20 Uhr Chopinstraße 13 04103 Leipzig Telefon: 0341/913560

Von Robert Nößler und Matthias Puppe