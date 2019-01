Leipzig

Die letzten Badegäste verließen vor 15 Jahren das Stadtbad. Inzwischen wird es von der gleichnamigen Förderstiftung noch als Eventlocation genutzt. An 184 Tagen fanden im vorigen Jahr darin Veranstaltungen statt – von der Dinnershow über Führungen und Filmdrehs bis hin zum Fotoshooting. Am Mittwochabend trafen sich dort rund 60 Stifter, Partner und Freunde des 1916 eröffneten Hallenbades und ließen sich über vergangene und künftige Projekte Informieren. „Das Ziel der Förderstiftung ist und bleibt, dass hier wieder Wasser reinkommt“, betonte Vorstandsvorsitzender Dirk Thärichen. „Und wir hoffen, dass wir 2019 einen ganzen Schritt weiterkommen.“ Noch im vergangenen Jahr brach die Stadt ein Verkaufsverfahren ab, weil die Nutzungsangebote nicht überzeugten. Doch inzwischen werden nicht nur die Bauplätze und Investitionsobjekte in der Stadt rar, sondern soll in unmittelbarer Nähe des Bades auch ein völlig neuer Stadtteil entstehen. Deshalb wächst die Hoffnung, dass sich in den nächsten Jahren doch ein Investor findet, der das denkmalgeschützte Objekt saniert und ein Konzept verwirklicht, das an seine Historie anknüpft. Den Investitionsbedarf sieht Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) „im mittleren zweistelligen“ Millionenbereich. Deshalb tue sich die Stadt schwer, selbst zu investieren. Sollte sich aber ein Betreiber finden, so Bonew, „wird es an einem Betriebskostenzuschuss der Stadt nicht scheitern“.

Von K. S.