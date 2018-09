Leipzig

„Wo ein Wille, da ein Radweg“ – es war eine der Botschaften, die am Freitag zum Park(ing) Day in Leipzig transportiert werden sollten. Neben der Messestadt sind anlässlich des Aktionstags sachsenweit Dutzende Parkplätze zu autofreien Zonen erklärt und vorübergehend in Mini-Parks umgewandelt worden.

Die Umweltorganisation Greenpeace nutzte die Gelegenheit, um erneut auf den Unfallschwerpunkt Leipziger Jahnallee hinzuweisen. Zwölf Stunden lang sind dort auf einer Länge von 150 Metern Parkplätze zu Radwegen umfunktioniert worden.

Zur Galerie Zum Park(ing) Day 2018 wurden am Freitag Stellplätze im öffentlichen Raum in kleine Aktionsflächen verwandelt.

Auch an anderen Orten in Leipzig gab es statt Platz für Autos Freiräume. Die Verbraucherzentrale verschenkte in der Reichsstraße Äpfel, in der Schillerstraße sprachen sich Teilnehmer für den Erhalt des Hambacher Forsts aus. Wer wollte, konnte im Mini-Park auf der Alfred-Kästner-Straße Kaffee und Kuchen bekommen – dazu lud die evangelische Studierendengemeinde ein.

Insgesamt gab es am Freitag in Leipzig laut dem Umweltbund Ökolöwe mehr als 20 temporäre „Parks“.

jhz