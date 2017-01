Leipzig. Gute Gelegenheit für einen ausgedehnten Winterspaziergang: Am Wochenende soll es in Leipzig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt trocken bleiben. Während eine Hochnebeldecke am Sonnabend den Himmel über dem Süden der Stadt noch verdeckt, soll es spätestens am Sonntag überall aufklaren. „Es wird ein sehr freundliches Wochenende“, sagt Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Das bedeutet Sonnenschein satt. Wo noch Schnee und Eis liegen, strahlt die Landschaft winterlich weiß. Tagsüber zeigt das Thermometer am Wochenende höchstens 1 Grad. In der Nacht fallen die Werte dagegen auf -5 bis -8 Grad Celsius.

Klare Luft können am Wochenende allerdings nicht alle Sachsen genießen. Vor allem im Süden des Freistaats warnt das Landesumweltamt vor Smog. An sieben verschiedenen Messstellen wurde am Donnerstag eine Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte festgestellt. Negativer Spitzenreiter war dabei Zittau, wo bis zu 99 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen wurden. Grund dafür ist eine sogenannte Inversionswetterlage. In rund 550 Metern Höhe liegt eine warme Luftschicht wie ein Deckel über dem Land. „Durch diese Sperrschicht findet kein Austausch mit den Luftmassen darunter statt“, erklärt DWD-Experte Engelmann.

Da der Süden Sachsen selbst höher gelegen sei, gebe es weniger Luft darüber in die Staub oder Abgase abziehen können. „Hinzu kommt, dass derzeit kaum Wind weht. Dadurch kommt es auch zu keinem Luftaustausch mit dem Umland“, so Engelmann. Leipzig, das bei Luftbelastung oft schlecht abschneidet, weißt diesmal allerdings nur mittlere Schadstoffwerte auf. „Hier ist noch mehr Platz bis zu dieser Sperrschicht in der Luft“, so Engelmann.

Zu Beginn der neuen Woche könnte der Hochnebel zurückkehren. Laut Vorhersage droht vereinzelt Sprühregen und damit Glatteis. Wärmere Temperaturen erwartet der DWD nach derzeitigem Stand allerdings frühestens gegen Ende der neuen Woche.

