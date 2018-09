Leipzig

Szenekneipen, Restaurants, Geschäfte, Kinos: Die Karl-Heine-Straße an der Stadtteilgrenze zwischen Plagwitz und Lindenau hat sich zu einer lebendigen Meile im Leipziger Westen entwickelt. Auch für den Verkehr ist sie eine wichtige Magistrale: Bis zu 14.000 Fahrzeuge rollen täglich nach Angaben der Stadt über den zentralen Abschnitt zwischen Felsenkeller und König-Albert-Brücke, hinzu kommen die Straßenbahnen der Linie 14.

Das Überqueren der Straße stelle jedoch zunehmend ein Risiko dar, berichteten Anwohner und starteten jüngst eine Petition an den Stadtrat. Um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen, sprachen sie sich für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone sowie eine neue Fußgängerampel in Höhe des Karl-Heine-Platzes aus. Dort befindet sich auch der beliebte „Knochenspielplatz“. Beiden Forderungen hat die Stadtverwaltung nun eine Abfuhr erteilt.

Freisitze kein Grund für Tempo-30-Zone

Als zentrale Argumente gegen die Tempo-30-Zone wies die Stadt in ihrer schriftlichen Begründung darauf hin, dass es in der Karl-Heine-Straße weder eine „erhöhte Unfalllage“ noch „besondere Einschränkungen der Verkehrssicherheit“ gebe. Diese seien jedoch Voraussetzungen, um die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs zu beschränken. Auch die zahlreichen Freisitze und Kneipen böten dafür keine Grundlage.

Die Anwohner schilderten in ihrer Petition, es sei vor allem zur Nachmittagszeit „fast unmöglich“, gefahrenfrei mit Kindern die Straße am Karl-Heine-Platz zu überqueren. „Man muss sich dabei durch parkende Autos drängeln und hat erschwerend den aus der Walter-Heinze-Straße kommenden Verkehr gegen sich.“ Betroffen seien davon auch die Grundschüler der Erich-Zeigner-Schule, die nördlich der Karl-Heine-Straße wohnen, hieß es. Die vorgesehenen Ampeln in der Merseburger Straße und am Felsenkeller seien ungeeignet, weil diese zu weit und „von diesem Punkt nicht ersichtlich“ seien.

Straßenbahn verhindert Zebrastreifen

Die Stadt sah das anders und verwies bei der geforderten Ampel auf die Nutzung der beiden vorhandenen Anlagen. Vom Karl-Heine-Platz seien diese nur 150 bis 250 Meter entfernt und auch im Schulwegplan vorgesehen, „auch wenn damit Umwege verbunden sind“, teilte das Dezernat für Stadtentwicklung und Bau mit. Ein Zebrastreifen sei an dieser Stelle nicht möglich, da Fußgängerüberwege an Bahnanlagen ohne eigenen Gleiskörper schon rein verkehrsrechtlich untersagt seien.

Trotz der Ablehnung räumten die Fachleute im Rathaus eine gewisse Brisanz der Verkehrssituation durchaus ein. „Unbestritten verlangt die Querung der Karl-Heine-Straße von den Fußgängern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit“, so das Dezernat für Stadtentwicklung und Bau. „Es liegt allerdings auf der Hand und ist der Normalfall, dass in Hauptverkehrsstraßen nicht an jeder Stelle besondere gesicherte Querungen angeboten werden können.“

Von Robert Nößler