Leipzig

Alles läuft auf eine Schließung hinaus: Karstadt Leipzig ist das Haus in der Petersstraße zum März nächsten Jahres gekündigt worden, neue Angebote des Vermieters lägen nicht vor, bestätigte Filialleiter Michael Zielke der LVZ. Die Schließung werde geplant, den Untermietern wurde gekündigt.

Eigentümer will Pläne nicht verraten

Unterdessen äußert sich der Hauseigentümer – wenn auch nur knapp. Über zukünftige Pläne für das Gebäude werde er keine Auskunft geben, erklärte Pascal Bruzzese, Geschäftsführer des Hauseigentümers „Petersstraße s.à.r.l.“ in Luxemburg, am Donnerstag auf LVZ-Anfrage. „Dass Karstadt sich jetzt definitiv zurückzieht, habe auch ich jetzt nur aus der Zeitung erfahren“, sagte Bruzzese.

Karstadt hatte gegenüber der LVZ allerdings nicht von einer definitiven Entscheidung gesprochen, sondern davon, dass „die unternehmerische Planung auf die Schließung der Filiale Leipzig“ gerichtet sei – offenbar will der Konzern weiter eine Hintertür offenhalten. Nach mehreren Versuchen während des Sommers gebe es derzeit durch das Rathaus keine Vermittlungsgespräche mehr, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg.

Das sagen die Fraktionen:

Sabine Heymann (CDU-Fraktion): Ich hoffe, dass wir uns noch im Bereich des Verhandlungsverfahrens befinden. Es wäre bedauerlich, wenn Karstadt als Einzelhandelsstandort in der Petersstraße wegfallen würde. Denn das wäre auch zum Nachteil für die kleineren Einzelhändler dort. Sie brauchen einen Anker.

Sören Pellmann (Die Linke): Die Beschäftigten wissen nicht, wie es weitergeht. Ich bin mir mit dem OBM einig, dass der Gesprächsfaden nicht abreißen darf. Der Investor weiß nicht, wie sich der Immobilienmarkt in Leipzig darstellt. Ich bin immer optimistisch, dass es doch noch zu einer Einigung kommt. Ich will einfach nicht glauben, dass in einem Haus mit großer Historie die Lichter ausgehen sollen und da eine Immobilienbrache entsteht.

Christopher Zenker (SPD): Ich vermute, dass das Thema Karstadt erledigt ist. Das ist sehr bedauerlich für die Mitarbeiter und den Standort. Ich hoffe und erwarte von der Stadtverwaltung, dass sie nochmals das Gespräch mit dem Eigentümer und den Mietern sucht, damit die Geschäfte in Erdgeschoss und Keller erhalten bleiben und damit der Einkaufsstandort.

Norman Volger (Bündnis 90/Die Grünen): Würde das Gebäude nur noch Spekulationskapital bleiben, wäre das sehr traurig und ein großer Verlust für die Stadt Leipzig. Aber ich gehe davon aus, dass der Oberbürgermeister sein Möglichstes getan hat, um eine Einigung zu ermöglichen. Am Ende ist das aber halt Ausdruck eines freien Marktes, der Politik sind da letztlich die Hände gebunden.

Sven Morlok (FDP/Freibeuter-Fraktion): Leipzigs Zukunft hängt nicht an einem Warenhaus. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass der Eigentümer das Haus längere Zeit leer stehen will. Es ist als Warenhaus erbaut worden. Für andere Zwecke müsste es aufwändig umgebaut werden. Insofern muss man abwarten, ob beide Seiten nicht doch nur pokern und sich in den nächsten Wochen noch einigen. Die Kündigungen können auch wieder zurückgenommen werden.

Tobias Keller (AfD): Inzwischen ist es wohl zu spät. Ich habe zu wenig Einblick in die aktuellen Verträge. Aber der größte Fehler war, das Haus zu verkaufen und wieder anzumieten; insofern ist Karstadt ein Stück weit selbst schuld. Man hätte auch beim Sortiment früher eingreifen müssen; es fehlt an Möbeln und Elektronik.

Von Frank Johannsen, Klaus Staeubert und Björn Meine