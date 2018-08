Leipzig

Der Schritt kam nicht unerwartet: Bereits vor zweieinhalb Wochen hatte Karstadt in einer Betriebsversammlung angekündigt, wohl bis Ende des Monats allen Mitarbeiter in Leipzig die Kündigung zu schicken. Jetzt haben die 400 Mitarbeiter im Warenhaus die traurige Gewissheit: Am Mittwoch erhielten die ersten die Kündigung.

„Heute und morgen erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kündigungen“, sagte Warenhaus-Chef Michael Zielke der LVZ. Gekündigt werde allen zum 31. März – am selben tag soll dann auch das Warenhaus schließen. „Es ist schlimm, dass wir diese Entwicklung nicht aufhalten konnten.“ Grund: „Die Karstadt-Filiale in Leipzig war vom Vermieter mit Wirkung zum 31. 3. 2019 gekündigt worden. Alternativ hatten wir ein Angebot mit einer fast 70-prozentigen Mieterhöhung bekommen. Eine solche Mietsteigerung nimmt uns wirtschaftlich die Luft zum Atmen.“

Verhandlungen mit dem Vermieter hätten zu keinem Ergebnis geführt. Bereits vor einer Woche hatte Zielke im Interview mit der LVZ angekündigt, dass man sich nun auf den Auszug vorbereite. Daher, so ein Warenhaus-Sprecher, habe man nun die Kündigungen verschicken müssen. Denn langjährige Mitarbeiter hätten sieben Monate Kündigungsfrist. Und das betreffe 80 Prozent der Mitarbeiter. Das Enddatum 31. März gelte aber für alle Mitarbeiter, auch für diejenigen, die eigentlich eine kürzere Frist hätten, fügte der Sprecher hinzu.

Kritik kam von der Gewerkschaft. „„Ich hätte erwartet, dass man sich ersthafter um Alternativen und Ersatzarbeitplätze kümmert und das nicht so lapidar mitteilen“, sagte Jörg Lauenroth-Mago von der Gewerkschaft Verdi. „Das ist völlig unzumutbar.“

Von Frank Johannsen