Leipzig

Am Störmthaler See bei Leipzig hat am Sonnabend die größte Katastrophenschutzübung in der 130-jährigen Geschichte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) begonnen. Rund 500 Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet sind seit 9 Uhr daran beteiligt. Unterstützung erhalten sie vom Technischen Hilfswerk und den Johannitern. Auch Polizei und Feuerwehr sind in Teile der Übung an der Magdeborner Halbinsel einbezogen.

„Die Aufgabe besteht darin, Verletzte vom Ausflugsschiff Wachau zu bergen“, erklärt Michael Schnatz vom ASB-Referat Bevölkerungsschutz. Er hatte das Szenario entwickelt, laut dem das Schiff mit rund 100 Passagieren an Bord bei einem Sturm von einer Windböe getroffen und manövrierunfähig wird. Im Inneren des Schiffs gibt es eine Explosion, die Passagiere über Bord schleudert. „Etwa 25 zum Teil Schwerverletzte müssen von der Wachau geborgen werden. Zudem konnten sich etwa 40 Personen durch einen Sprung ins Wasser ans Ufer retten, werden teilweise aber noch vermisst.“

Zur Galerie Notfall am Störmthaler See: Rund 500 Rettungskräfte simulierten bei einer Übung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) eine Katastrophe auf einem Ausflugsschiff. Zahlreiche Verletzte mussten geborgen werden.

Einsatz von Drohnen und Wärmebildkameras

Gegenwärtig läuft die Bergung mit Hilfe von vier Rettungs- und zwei Begleitboten. Auch ein Rollstuhlfahrer muss über eine Luke aus der Wachau gerettet werden. Mit Drohnen, Wärmebildkameras und zwei Hundestaffeln wird das Ufer abgesucht. Vor Ort sind rund 90 Fahrzeuge im Einsatz.

Im späteren Verlauf der Übung sollen auch Verletzte zu den umliegenden Kliniken gebracht werden. „Es ist unsere erste bundesweite Übung. In Zukunft soll sie regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden“, erläutert Schnatz. Zum Beispiel bei Flutkatastrophen komme es immer häufiger zu großen Einsatzlagen, die Rettungskräfte aus vielen Bundesländern erfordern. Das Zusammenspiel der Landesverbände solle deshalb auch mit Hilfe dieser Übung trainiert werden.

Ministerpräsident lobt Arbeit der Rettungskräfte

„Die Helferinnen und Helfer brauchen die Anerkennung und Würdigung von uns allen“, betont Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Er hat die Schirmherrschaft über die Großübung im Leipziger Neuseenland übernommen. Sachsen habe sich mit dafür eingesetzt, dass die Behinderung von Rettungskräften bei ihrer Arbeit unter erhöhte Strafen gestellt wird. „Aber eigentlich muss es selbstverständlich sein, Respekt vor ihrer Arbeit zu haben.“

Von Jens Rometsch