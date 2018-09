Leipzig

Direkt am Grassi-Museum hat am Wochenende in Leipzig ein Katzen-Café eröffnet – eines von vier in Deutschland. An erster Stelle steht der Respekt vor den Tieren. „Wir erklären den Leuten“, so Betreiber Robin Gebauer, „dass die Katzen ihr Ding machen.“ Die sechs Katzen haben die Betreiber aus Tierheimen geholt. Die Stubentiger sind auch das einzig tierische im Katzentempel. Denn das Restaurant ist vegan.



Zur Galerie Schnurrende Vierbeiner, dazu einen feinen Kaffee: In Leipzig hat ab Sonntag das Café Katzentempel am Johannisplatz offiziell geöffnet. Anne Rüter und Robin Gebauer betreiben das Café, das gleichzeitig zu Hause von sechs flauschigen Katzen ist. Erste Eindrücke hat unser Fotograf André Kempner eingefangen.

joka