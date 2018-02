„Kein Krieg in Afrin“ – Demonstration zieht Samstag durch Leipzig

Leipzig. Am Samstag wollen etwa 200 Menschen in Leipzig gegen den Krieg in der nordsyrischen Provinz Afrin demonstrieren. In der Folge kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen, teilte das Leipziger Ordnungsamt am Freitag mit. Zu den Veranstaltern wurde keine Aussage getroffen.

Der Aufzug beginnt um 15 Uhr am Rabet im Leipziger Osten. Von da führt die Strecke über die Konrad-, die Hermann-Liebmann- sowie die Eisenbahnstraße, weiter über Mecklenburger- und Brandenburger Straße zum Georgiring. Weiter geht es über Augustus- und Roßplatz zum Martin-Luther-Ring, über Petersstraße, Markt, Katharinenstraße zum Brühl. Ihren Abschluss findet die Demonstration auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz. Gegen 19 Uhr soll die Veranstaltung enden.

Die Türkei marschierte Ende Januar in die bislang vom Krieg weitgehend verschont gebliebene Syrische Region Afrin ein. Ziel ist die Bekämpfung der kurdischen YPG-Milizen in dem zu großen Teilen von Kurden bewohnten Gebiet.

joka