Leipzig - . Die Messestadt ist am Mittwochmorgen von witterungsbedingtem Verkehrschaos verschont geblieben. Der ADAC vermeldete bis 13 Uhr insgesamt 36 Einsätze in Leipzig und Umgebung – ein normaler Wert für die Jahreszeit. Im anderen Teilen Sachsens, sowie in Sachsen-Anhalts und Thüringens sorgten Schneefall, Sturm und Glätte zwar für einige Unfälle und Behinderungen, das befürchtete Chaos blieb aber zum Glück auch dort aus.

Tief „Axel“ hat es in der Nacht zum Mittwoch vor allem im Bergland Thüringens, Sachsens und Sachsen-Anhalts kräftig schneien lassen. Im Thüringer Wald und im Oberharz seien bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, im Erzgebirge sogar bis zu 30 Zentimeter gefallen, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst. Allerdings blieb er nicht überall liegen, sondern wurde von Stürmen verweht - teils habe es bis zu einen Meter hohe Schneeverwehungen gegeben.

Am Mittwochmorgen war auf der Autobahn A4 nahe der Abfahrt Berbersdorf ein Sattelzug von der Straße abgekommen und der Auflieger umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer leicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten waren zwei Fahrbahnen Richtung Eisenach gesperrt. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Wegen der Witterungsbedingungen waren zeitweilig drei Bundesstraßen und eine Staatsstraße gesperrt. Am Mittwochvormittag konnten teilweise noch die Bundesstraße B101 und die Staatsstraße S34 nicht befahren werden.

Für die Bundesstraße B95 von Chemnitz in Richtung Burkhardtsdorf bestand für Lastwagen Schneekettenpflicht. Auf der Autobahn A4 gab es zudem weitere Behinderungen wegen Eisplatten auf der Fahrbahn und am Rastplatz Rossauer Wald, wo ein in den Graben gerutschter Laster die Zufahrt

Im thüringischen Ilmenau stürzte ein Baum auf zwei parkende Autos und verursachte einen Sachschaden von 70 000 Euro. In Sachsen-Anhalt gab es einen Unfall mit drei Verletzten. Ein Auto war auf der glatten Autobahn 9 bei Coswig ins Schleudern gekommen. In Mittelsachsen standen Lkws auf den Bundesstraßen quer. Es kam vereinzelt zu Sperrungen.

In den kommenden Tagen fällt das Quecksilber zum Teil bis deutlich unter null Grad – in der Nacht zum Freitag sollen auch in der Messestadt Werte bis -12 Grad möglich sein. (mit dpa)

mpu