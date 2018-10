Leipzig

„Was kommt nach Hartz IV?“ lautet der Titel der Diskussion, zu der die Leipziger SPD am kommenden Mittwoch, dem 10. Oktober, in die Kantstraße 18 einlädt. In der Galerie KUB spricht Daniela Kolbe, Generalsekretärin der SPD Sachsen und Bundestagsabgeordnete, dazu mit dem Juso-Chef Kevin Kühnert.

Inhalt des Gesprächs sind Überlegungen zu einer gerechteren Ausgestaltung moderner Sozialpolitik. „Dazu gehört endlich auch die Frage aufs Tableau, was nach dem Hartz-IV-System kommt. Und wie eine Sozialpolitik aussieht, die den Menschen und unserer Zeit gerecht wird“, teilt Kolbe im Zuge der Ankündigung mit. „Statt Entsicherung und jeder sorgt für sich, muss es wieder heißen: gemeinsam für eine gerechte Gesellschaft.“

Beginn ist um 19 Uhr. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, mitzudiskutieren. Der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um eine Voranmeldung gebeten, per E-Mail an daniela.kolbe.wk@bundestag.de oder telefonisch unter (0341) 2682010.

Bereits im Februar diesen Jahres war Kevin Kühnert zu Gast in Leipzig und startete dort seine Kampagne gegen die Große Koalition.

Von LVZ