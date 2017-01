Der geplante Aufschluss eines rund 47 Hektar großen Kiesabbaugebietes in Rückmarsdorf zieht immer größere Kreise. Bereits 2100 Anwohner haben sich an einer Unterschriftenaktion beteiligt. Die inzwischen ins Leben gerufene Bürgerinitiative Rückmarsdorf (BI) will die Unterschriften auf der nächsten Stadtratssitzung am 18. Januar Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) übergeben.