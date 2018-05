Leipzig

Rund 100 Zweitklässler von vier verschiedenen Grundschulen haben sich am Dienstag am Veterinary Day, kurz VetDay, an den Tierkliniken in Leipzig beteiligt. Die Schüler erhielten dabei Einblicke in die Arbeit eines Tierarztes, lernten die Besonderheiten der Nutztierhaltung kennen und gingen auf Tuchfühlung mit Rindern, Hühnern, Schweinen, Bienen und Schafen.

Ziel des Projektes ist es, bei den Schülern das Bewusstsein für den Umgang mit Tieren zu wecken. So konnten sich die Kinder selbst daran versuchen, eine Kuh zu melken, einem Imker bei der Arbeit zuschauen und lernen, wie man den Code auf dem Ei entschlüsselt. Der VetDay wurde bereits zum achten Mal von der Veterinärmedizinische Fakultät der Uni Leipzig veranstaltet.

LVZ