Kindertagesstätte und Parkhaus in Leipzig-Schleußig geplant

Leipzig. In der Schleußiger Holbeinstraße ist der Bau einer neuen Kita und eines Parkhauses geplant. Wie die Stadt mitteilte, soll auf dem städtischen Grundstück eine dringend benötigte Kindertagesstätte mit 165 Betreuungsplätzen und ein Parkhaus mit 95 Stellplätzen entstehen. Derzeit befindet sich noch ein Garagenkomplex auf dem Areal.

Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD), der Leiter des Liegenschaftsamtes Matthias Kaufmann sowie LESG-Geschäftsführer Ralf-Dieter Claus informieren am Montag, den 28. August, um 18 Uhr im Gemeindesaal der Bethaniengemeinde in der Stieglitzstraße 42 in Leipzig über das Vorhaben.

