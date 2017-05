Leipzig. In Leipzig herrscht wenige Stunden vor der Eröffnung des Kirchentages auf dem Weg die Sorge, dass der erhoffte Teilnehmeransturm ausbleibt. Nach Informationen von LVZ.de sollen bislang lediglich rund 10.000 Dauerkarten abgesetzt worden sein. Das wären deutlich weniger als die vom veranstaltenden Verein Reformationsjubiläum 2017 e.V. für Leipzig avisierten 30.000 Permanent-Tickets.

Stadt und Land hoffen dennoch auf positive Image-Werbung

Die Kommune, die das große Protestanten-Treffen mit 950.000 Euro bezuschusst, und der Freistaat Sachsen, der 2,25 Millionen Euro beisteuert, sollen daraufhin eine Modifizierung des Finanzplanes gefordert haben. In der Folge habe der Jubiläumsverein Korrekturen vorgenommen, um Mindereinnahmen aufzufangen. Beide Fördermittel-Geber sollen gegenüber dem Veranstalter zudem klargestellt haben, dass die öffentliche Hand etwaige Defizite nicht ausgleichen werde. Dennoch erhoffen sich Stadt und Land vom Leipziger Kirchentag auf dem Weg auch weiterhin eine Image-Werbung im positiven Sinne und wirtschaftliche Impulse, vor allem für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Der Etat für das Christen-Treffen beläuft sich insgesamt auf rund sechs Millionen Euro.

Kirchentagssprecher: „Wir machen keine Wasserstandsmeldungen“

Stephan von Kolson, Sprecher der Kirchentage auf dem Weg, mochte sich auf LVZ.de-Anfrage zu aktuellen Vorverkaufszahlen nicht äußern. „Für Wasserstandsmeldungen sind wir nicht zu haben. Genaue Zahlen liegen uns erst am Sonnabend vor. Bei der Bilanzpressekonferenz am selben Tag werden wir sie der Öffentlichkeit vorstellen“, kündigte er an. Neben den Dauertickets (59 Euro, ermäßigt 42 Euro, Familien 105 Euro) würden ja auch Tageskarten (26 Euro, ermäßigt 17 Euro) und Einzelveranstaltungstickets (10 Euro) angeboten, betonte von Kolson. „Und gerade bei den Tageskarten erwarten wir eine große Nachfrage.“

Heutzutage würden sich viele erst kurzfristig für den Besuch eines Events entscheiden. „Hinzu kommt, dass der touristische Aspekt bei allen sechs Kirchentagen auf dem Weg sehr ausgeprägt ist. Das ist schon daran zu erkennen, dass das Gros der Dauerteilnehmer in Hotels übernachtet.“ In Gemeinschaftsunterkünfte, in der Hauptsache Leipziger Schulen, soll es gerade einmal knapp 1500 Menschen ziehen – hier vor allem junge Leute.

Schon Katholikentag in Leipzig enttäuschte beim Ticketverkauf

Schon beim 100. Deutschen Katholikentag in Leipzig vor fast genau einem Jahr war der Ticketverkauf hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hatte der Veranstalter von insgesamt 60 000 Besuchern geträumt, nahmen tatsächlich am Ende rund 40.000 Menschen teil – davon 34.000 Dauerteilnehmer und 6000 Tagesgäste.

Von Dominic Welters