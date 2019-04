Leipzig

„Lasst uns nicht im Regen stehen“, appellierten kleine Fachgeschäfte aus der Karstadt-Nachbarschaft Anfang Februar. Die Händler machten sich große Sorgen, dass die Kunden ausbleiben, wenn das Kaufhaus als Magnet wegfällt. Zwei Monate später hat die LVZ nachgefragt, wie die Lage ist – Ergebnis: Es gibt negative, aber auch positive Entwicklungen.

Mehr Service und Kundenabende sollen Umsatzlücken schließen

Zu den negativen Dingen gehört, dass die kleinen Läden rund um Neumarkt und Städtisches Kaufhaus tatsächlich ein Viertel Kundschaft verloren haben. Der Umsatz schwankt von Tag zu Tag. Es gibt Tage, da kommt stundenlang kein Käufer in den Laden, und das Telefon bleibt stumm. „Da möchte man am liebsten zumachen. Doch am nächsten Tag läuft wieder alles super und man hat gleich 40 Prozent mehr in der Kasse. Ohne dass es erkennbare Gründe gibt“, beschreibt Catina Jäkel von der Parfümerie Catina die Situation.

Dass sein Umsatz unterm Strich nicht gesunken ist, sondern sogar besser ist als im gleichen Zeitraum im Vorjahr, freut Michael Arndt vom Palazzo La Moda. „Wenn die Frequenz fehlt, muss man aus den wenigen Kunden das Beste machen.“ Er und seine Mitarbeiter legen sich also noch mehr ins Zeug: „Wir haben den Warenfluss anders organisiert, jetzt ist ständig neue Ware im Laden. Wir informieren unsere Kunden über Instagram und Whatsapp, rufen sie an, verschicken Mails, beraten sehr gut.“ Catina Jäkel hat monatliche Kundenabende wie den „Schwesternabend“ oder den „Mutter-Tochter-Abend“ auf die Beine gestellt, die sehr gut ankommen. Andere Händler erneuern laufend ihre Schaufensterdekoration.

Marion Renner und ihre Kolleginnen vom DER-Reisebüro vermissen die Laufkundschaft, denn am Jahresanfang ist Hauptbuchungszeit. Besonders abends nach 18 Uhr ist es am Neumarkt „wie abgeschnitten“. Deshalb haben sie bei der Stadt einen Quadratmeter für Außenwerbung gebucht. „Aber wir dürfen entweder einen Werbeaufsteller oder eine Flagge hinstellen, das ärgert uns.“

Aus der Not heraus sind die Geschäftsleute kämpferischer und selbstbewusster geworden. „Wir sind eine Bereicherung für die Stadt, denn wir bieten Marken und Produkte, die es sonst in Leipzig nicht gibt. Wir beraten sehr gut, und wir zahlen hier unsere Steuern“, stellt Heike Jahn von der Boutique „Lieblingsstücke“ im Städtischen Kaufhaus klar. „Wenn wir wollen, dass wir wahrgenommen werden, müssen wir uns selbst immer wieder hinterfragen“, sieht auch Eva Klein von der Sanetta-Kindermode die Verantwortung zuerst bei den Händlern selbst.

Händler wünschen sich Bushaltestellte am Neumarkt

Allerdings sind es die Rahmenbedingungen, auf die sie keinen Einfluss haben, die ihnen das Leben schwer machen. Befristete Kurzzeit-Parkplätze, Aussetzen der häufigen Politessen-Kontrollgänge, Mietminderung oder eine Verlegung der Buslinie 89 mit Haltestelle am Neumarkt wären Instrumente der Wirtschaftsförderung, die jetzt helfen könnten. Und natürlich soll die Stadt darauf einwirken, dass das Karstadt-Parkhaus umgehend wieder öffnet. Bisher gibt es keinen konkreten Termin –„so schnell wie möglich“ heißt es aus dem Rathaus. Das Problem besteht darin, dass neue Ausgänge geschaffen werden müssen, da es aus der Tiefgarage bisher mit dem Fahrstuhl direkt ins Kaufhaus ging.

Galeria Kaufhof plant wiederLebensmittelabteilung

Aber es gibt auch Händler, die nach dem Karstadt-Aus Gewinne verzeichnen. So registriert die Gourmétage in der Mädler-Passage Zuwächse: „Schinken, Salami, Käse, Antipasti verkaufen wir jetzt definitiv mehr“, sagt Geschäftsführer Thomas Köhler. Nach LVZ-Informationen will die mit Karstadt verschmolzene Galeria Kaufhof wieder einen Food-Bereich aufmachen, nachdem die Lebensmittelabteilung Ende 2016 geschlossen wurde.

Selbst das „Frischeparadies“ in Eutritzsch spürt positive Auswirkungen: „Bei uns läuft es sehr gut. Der Kundenstrom hat sich verdoppelt und der Umsatz vervierfacht, seit Karstadt zu ist“, so Betriebsleiter Thorsten Reichel. „Fisch, Fleisch und unsere ultrafrischen Sachen gehen durch die Decke. Die Kunden können mit dem Einkaufswagen bis an den Kofferraum ihres Autos fahren und nehmen gleich mal zwei Kisten Wein mit.“

Das sind Zustände, von denen die kleinen Händler am Neumarkt nur träumen können. „Wir gehen das noch mal an“, versicherte ihnen Heike Melzer vom Verein City Leipzig Marketing.

Von Kerstin Decker