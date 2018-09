Markranstädt

Die Firma Mike Schärschmidt aus Großlehna kümmert sich seit 42 Jahren um Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen. Nun ist das Unternehmen von der Oskar-Patzelt-Stiftung beim Auszeichnungswettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ als Finalist 2018 geehrt worden. Gemeinsam mit nur vier weiteren Finalisten zählt der Familienbetrieb mit seinen neun Mitarbeitern damit zu den vorbildlichsten und besten Mittelständlern ganz Sachsens.

Für den Klempnermeister ist die renommierte Auszeichnung eine große Ehre, waren doch allein aus Sachsen mehr als 420 Firmen, deutschlandweit sogar über 4900 Firmen, für den Preis nominiert worden. Bei einer festlichen Gala in Dresden nahm Schärschmidt jetzt die Auszeichnung persönlich entgegen. „Der Preis ist ein toller Achtungserfolg für unser Unternehmen und das gesamte Team“, freute sich Schärschmidt. „Die schöne Trophäe wird bei uns auf jeden Fall einen Ehrenplatz erhalten. Aber wir wollen mehr! Der nächste Schritt wäre die Ehrung als Preisträger – da wollen wir gemeinsam als Team noch hin.“

Die Firma punktet vor allem durch ihre neuen, maßangefertigten Konzepte, die dafür sorgen, dass die Energiekosten ihrer Kunden nicht weiter steigen, heißt es in einer Mitteilung. Ob im Bereich Installation von Sanitäranlagen und kompletten Bädern oder der Gebäudeheizung und der Warmwassererzeugung mit Öl, Gas oder Solar – sowohl technisch als auch handwerklich sei der zertifizierte Meisterbetrieb immer auf dem neuesten Stand. Photovoltaiklösungen rundeten das Leistungsprofil ab.

Als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb sorge die Markranstädter Firma fortwährend für Mitarbeiternachwuchs. So engagiere sich der Geschäftsführer seit Jahren auf der städtischen Unternehmermesse, um Jugendliche für Handwerksberufe zu finden, zu begeistern und zu fördern. Die Firma wurde dafür bereits als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ sowie als „Bewährter Ausbildungsbetrieb im Handwerk“ geehrt. Sohn Paul-Florian Schärschmidt wurde jüngst als Kandidat der Nationalmannschaft EuroSkills 2018, der Europameisterschaft der Berufe in Budapest, nominiert. „Echte Begeisterung für das Handwerk ist selten geworden. Das versuche ich gemeinsam mit meiner Familie und unseren Mitarbeitern zu ändern. Die Auszeichnung ehrt uns und zeigt, dass wir uns auf einem sehr guten Weg befinden“, so Schärschmidt.

Von LVZ