Leipzig. Ob bepflanztes Carport, Erholungswiese auf dem Bürogebäude oder grüner Spielplatz auf dem Haus – das Amt für Umweltschutz sucht das kreativste grüne Dach im Stadtgebiet Leipzig.

Teilnehmen können alle, die an der grünen Dachgestaltung beteiligt waren, also sowohl Bauherren, Eigentümer und Mieter als auch Planungsbüros und ausführende Unternehmen. Eine Expertenjury prämiert die eingereichten Objekte mit Geld- und Sachpreisen. Einsendeschluss ist der 30. September.

Laut Leipziger Stadtratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen kann der ausgeschriebene Preis als Startsignal der Stadtverwaltung für die Umsetzung der Leipziger Gründachstrategie gedeutet werden. Diese wurde im Februar 2016 im Stadtrat beschlossen, nachdem sie dort von den Grünen eingereicht worden war. „Heutzutage werden Dächer sehr gerne flach oder mit sehr geringer Neigung gebaut. Diese Flächen sind ideal für begrünte Dächer“, erklärt Tim Elschner, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Fraktion.

Aus Sicht der Grünen-Fraktion sind Gründächer mehr als eine schöne Aussicht in der Höhe. „Dort kann dann ein einzigartiges Biotop entstehen und der Natur damit ein Stück von dem zurückgegeben werden, was wir ihr für unser Wohnen, Arbeiten und Freizeitvergnügen in Leipzig entziehen“, so Elschner. Zudem hätten sie einen hohen kleinklimatischen Nutzen, indem sie insbesondere an heißen Sommertagen die Luft und damit die darunterliegenden Räume und die Umgebung kühlen.

Weitere Informationen im Umweltinformationszentrum unter (0341) 123-6711 oder vor Ort in der Prager Str. 118-136, Haus A II. Geöffnet ist dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

vm