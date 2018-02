Knackige Winterluft weht noch bis Donnerstag durch Leipzig

Leipzig. Kalte Winterluft aus Nordrussland lässt die Menschen in Leipzig noch bis mindestens Freitag frieren. „Bis dahin haben wir nachts weiter Werte von minus zehn Grad oder noch darunter“, sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig-Holzhausen. Am Freitag erwartet er dann den Einfluss einer von Westen her anrückenden Warmfront, deren genaue Auswirkungen aber noch nicht ganz klar sind.

Am vergangenen Sonntag mussten sich die Fans von RB Leipzig beim Spiel gegen den 1. FC Köln ihre Mützen und Schals tief ins Gesicht ziehen. Vor allem auf dem Oberrang war die knackige Winterluft deutlich zu spüren. „Das liegt am Windchill“, berichtet Oehmichen und meint damit die gefühlte Temperatur. Während das Thermometer minus fünf Grad anzeigte, empfanden die Besucher im Stadion einen Wert von minus zehn Grad. „Verantwortlich dafür ist vor allem der Wind, der die körpernahe Warmluft einfach wegbläst und es so kälter erscheinen lässt“, so der Meteorologe.

Die RB-Fans im Stadion waren damit noch gut bedient. Für Brockenwanderer kam es am Montag knüppeldick. Am Tag zuvor lockte der höchste Berg in Sachsen-Anhalt, wie auch der Fichtelberg, noch mit einer Fernsicht von mehr als 50 Kilometern. Wer nun zu Wochenbeginn sein Glück versuchte, wurde nicht von einem Panoramaausblick, sondern von einer Nebelwand empfangen. „Dazu kamen auf dem Brocken kräftige Windböen, die gefühlte Temperatur lag am Morgen bei minus 41 Grad“, berichtet der Wetterexperte.

RB-Fans erwartet am Sonnabend beim Abendspiel gegen Borussia Dortmund etwas Entspannung mit Werten um den Gefrierpunkt. Sie müssen sich laut Oehmichen aber auf Niederschlag einstellen, teils als Schnee und teils als Regen. Und damit folgt das nächste Problem. Der Regen fällt dann voraussichtlich auf noch gefrorenen Boden. Die Folge ist Glatteis. Für die nächste Woche sagt der Meteorologe dann aber Tauwetter an, mit Höchstwerten in Leipzig von rund fünf Grad.

Von Matthias Roth