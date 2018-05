Leipzig

Schönstes Wetter und motivierte Läuferinnen: Bei der 9. Auflage des Leipziger Frauenlaufs sind am Sonntag knapp 2000 Teilnehmerinnen an den Start gegangen. Die Strecke führte durch den Clara-Zetkin-Park rund um das Areal des BSV AOK Leipzig e.V. in der Anton-Bruckner-Allee. Dieser Verein organisiert zusammen mit „Frauen für Frauen e.V. Leipzig“ den Frauenlauf.

Fast 2000 Läuferinnen waren am Sonntag beim Frauenlauf in Leipzig mit dabei. Fotos: Christian Modla

Vier Euro des Startgeldes von jeder Läuferin gehen an einen guten Zweck: Unterstützt wird damit das 1. Autonome Frauenhaus. Rund 10.000 Euro kamen in diesem Jahr dafür zusammen.

Von LVZ