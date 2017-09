Knapp drei Wochen: Umfangreiche Sperrungen am Bahnknoten Leipzig im September

Leipzig. Bahnreisende müssen sich im September wegen des Anschlusses des Hauptbahnhofs Leipzig an die neue Schnellfahrstrecke Berlin-München auf Streckensperrungen und Ersatzverkehr einstellen. Das betreffe sowohl den Fern- als auch den Nahverkehr der Deutschen Bahn, der Erfurter Bahn sowie von Abellio, teilten die Verkehrsunternehmen am Montag in Leipzig mit.

Vom 9. bis 28. September erfolgen in vier Phasen unterschiedliche Gleissperrungen. In der Zeit seien umfangreiche Arbeiten an Gleisen, Weichen, Signalen sowie Softwarewechsel geplant, sagte der DB-Manager Eckart Fricke. „Das geht nicht unter laufendem Bahnbetrieb.“ Reisende sollten sich unbedingt im Internet, in der App oder in einer eigens aufgelegten Broschüre über die Verbindungen informieren.

Phase 1

Die Nordausfahrt Leipzig von Leipzig-Nord über Leipzig-Messe und Flughafen Leipzig/Halle bis Gröbers ist bis zum 10. September betroffen, teilte die Bahn mit. Mehrere neue Weichen für die nächsten Bauarbeiten werden montiert und Signale erhalten neue Standorte. Zudem laufen Vorbereitungen, damit das neue elektronische Stellwerk in Mockau im November in Betrieb gehen kann.

Phase 2

Vom 10. bis 20. September sind alle Strecken zwischen Neuer Messe und dem Hauptbahnhof von Bauarbeiten betroffen. Hier werden die Gleise erneuert. Durchgehende Strecken und die Zufahrt ins ICE-Werk erhalten eigene Bereiche. Während der Sperrung werden Weichen ein- und ausgebaut, noch bestehende Lücken zu den neuen Hauptgleisen geschlossen und nicht mehr benötigte zeitweilige Gleisverbindungen zurückgebaut.

Phase 3

Vom 20. bis 24. September wird an neuen Gleisen und Weichen zwischen Hauptbahnhof, Leipzig Nord und Leutzsch gebaut. Beim Neubau der Bahnbrücke über die Essener Straße können im Gleisbereich alte Teile abgebrochen und neue Überfahrten eingehoben werden.

Phase 4

Vom 24. bis 28. September werden zwischen Leipzig Nord, Neuer Messe, Flughafen und Gröbers die neuen Hauptgleise angeschossen und sogenannte Balisen verlegt. Das sind elektronische Datenspeicher für das europäisch einheitliche elektronische Kontrollsystem ETCS. Damit sind auch die 230 Kilometer langen Neubaustrecken zwischen Ebensfeld und Leipzig/Halle ausgerüstet.

Weitere Sperrungen sollen im November erfolgen, bevor die Schnellstrecke von Berlin nach München dann im Dezember komplett in Betrieb geht. Von Leipzig verringert sich die Fahrzeit von vier Stunden und 50 Minuten auf drei Stunden und 15 Minuten.

Von Matthias Roth