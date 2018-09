Leipzig

Das bundesweit erste sogenannte Childhood-Haus zur Betreuung junger Missbrauchsopfer wird in Leipzig eröffnet. Das Haus orientiert sich an dem aus Schweden stammenden „Barnahus“-Modell zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die Gewalt und Missbrauch erfahren haben, wie das Leipziger Universitätsklinikum am Mittwoch mitteilte. Zur Eröffnung der Einrichtung an der Uniklinik am 27. September werden demnach unter anderen Königin Silvia von Schweden, Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch und der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) erwartet.

Das „Childhood-Haus“ soll Kindern und Jugendlichen den Angaben zufolge einen Schutzraum bieten. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz sollen den Betroffenen etwa Aussagen vor Gericht erspart werden. Neben Elementen einer Klinik wie Untersuchungsräumen sind daher etwa auch Befragungsräume vorgesehen. Die Einrichtung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Uniklinik und der World Childhood Foundation

epd/joka