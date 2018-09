Leipzig

Königlicher Glanz in Leipzig: Königin Silvia von Schweden gibt sich die Ehre und weilt von Mittwoch bis Freitag (26. bis 28. September) in Leipzig. Den ersten Auftritt hat sie am Mittwochnachmittag in der Glashalle der Neuen Messe. Dort hält die gebürtige Deutsche ein Grußwort vor dem 72. Deutschen Juristentag. Sie stellt den Juristen das Childhood-Haus vor, das sie am nächsten Tag persönlich in Leipzig eröffnet.

Es wurde in Zusammenarbeit zwischen ihrer World Childhood Stiftung, dem Universitätsklinikum Leipzig und der sächsischen Justiz errichtet und dient dem Schutz von Kindern, denen nach Gewalt und Missbrauch ein Marathon von Befragungen und Aussagen erspart werden soll. Das Childhood-Haus hat einen kindgerechten Vernehmungsraum und ist mit moderner Technik für gerichtliche Vernehmungen ausgestattet.

Ein offizielles „Meet and greet“ mit der Leipziger Bevölkerung steht zwar nicht im Programm. Schaulustige können aber dennoch einen Blick auf die Schwedenkönigin werfen und ihren Worten lauschen. Denn die Öffentlichkeit ist zur Kongress-Eröffnung am Mittwoch ab 16 Uhr in der Glashalle eingeladen. Der Eintritt ist frei, die Plätze sollen spätestens 15.45 Uhr eingenommen werden. Ebenfalls anwesend sind Bundesjustizministerin Katarina Barley, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Oberbürgermeister Burkhard Jung und der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Andreas Voßkuhle.

Der traditionsreiche Juristenkongress findet seit 1860 regelmäßig mit rund 2500 Teilnehmern in wechselnden deutschen Städten statt – nach 1880 und 2000 zum dritten Mal in Leipzig. Den Abend verbringt Königin Silvia dann im Gewandhaus im Kreise von Richtern und Staatsanwälten, wo es einen Empfang der Stadt Leipzig gibt – jedoch nur für geladene Gäste.

Am Donnerstag weilt Ihre Majestät im Rahmen der Eröffnung des Kinderschutzzentrums den ganzen Nachmittag im Klinikneubau Haus 7 in der Liebigstraße. Mit Pressegesprächen für die deutsche und schwedische Presse, Banddurchschnitt und einer Begehung wird das erste Childhood-Haus in Deutschland nach skandinavischem Vorbild eingeweiht.

Letzte Station des Leipzig-Besuchs von Königin Silvia ist am Freitag noch einmal die Neue Messe. In der Schlussveranstaltung des Juristentags im Congress Center stellt sie noch einmal das Schutzzentrum vor und nimmt an einer Podiumsdiskussion teil.

Voranmeldung für die Veranstaltung mit Königin Silvia in der Glashalle: kontakt@djt.justiz.sachsen.de

Von Kerstin Decker