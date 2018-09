Leipzig

. Privater Besuch von Königin Silvia in der Universitätskirche am Augustusplatz: Mit sichtlicher Freude nahm sie am Donnerstag Abend an einer kleiner 15-minütigen Andacht teil, sang und betete mit den Mitgliedern der Gemeinde, hörte das Spiel beider Orgeln. Eingeladen hatte sie Peter Zimmerling, Theologie-Professor an der Uni Leipzig und Erster Universitätsprediger – und somit ein Nachfolger von Silvias Onkel Ernst Sommerlath aus Markkleeberg. Der war jahrzehntelang das Haupt der theologischen Fakultät an der Uni Leipzig. Silvia hatte als Mädchen ihren Lieblingsonkel in der alten Universitätskirche auch noch predigen hören.

„Wo ist denn die Kanzel, von der Sie predigen?“, erkundigte sie sich bei Zimmerling. Die gibt es (noch) nicht, die Verträglichkeitsprüfungen laufen. Das Alte und Neue in der Kirchenarchitektur, die Mischnutzung als Kirche und Aula, kamen bei der Königin aber sehr gut an. Sie ließ sich die geretteten alten Epitaphien zeigen und will gerne zu einem Gottesdienst wiederkommen. K. D.

Von Kerstin Decker