Komplexkontrollen und Polizeistreifen in Leipziger Straßenbahnen

Leipzig. Polizei und Leipziger Verkehrsbetriebe wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Am Dienstag wurde die seit 2010 bestehende Kooperationsvereinbarung verlängert und um einige bedeutsame Punkte erweitert. Wie Polizeichef Bernd Merbitz bereits ende November im Gespräch mit der LVB ankündigte, sollen künftig auch Polizisten in den Straßenbahnen und Bussen präsent sein, werde es gemeinsame Komplexkontrollen von Beamten und LVB-Mitarbeitern geben. Darüber hinaus wollen die Verkehrsbetriebe einen Sicherheitsbeauftragten einstellen, der frühzeitig Kriminalitätsschwerpunkte erkennen und Maßnahmen dagegen koordinieren soll.

Laut Merbitz sind Busse und Bahnen bereits jetzt ein besonders sicheres Verkehrsmittel. „Gleichwohl zeigt die Resonanz der Bürger, dass auch sehr vereinzelt vorkommende Delikte das Sicherheitsempfinden stark negativ beeinflussen können“, so der 61-Jährige am Dienstag. Um dem entgegen zu wirken, sollen künftige auch Beamte in Bahnen für Bürger ansprechbar sein. Das begrüßt auch Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). „Ich bin der festen Überzeugung: Sichtbare Polizisten in der Stadt sind die beste Prävention. Das gilt auch für die Fahrgäste der LVB. Es muss unser Anspruch sein, dass sich Menschen hier zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher fühlen können“, so der Sozialdemokrat am Dienstag.

Zur Kooperation von LVB und Polizei gehört auch künftig der An- und Abtransport der Gästefans bei Spielen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe wurden in der vergangenen Saison 21.600 Fans der gegnerischen Mannschaften mit Shuttlebussen vom Bahnhof zum Stadion und wieder zurück transportiert. „Mit 143 Bussen und 180 Fahrten konnte somit ein wesentlicher Beitrag für eine friedliche und sichere Fußballsaison geleistet werden“, teilten die LVB mit.

Von mpu