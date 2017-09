Komponist Zhebo sammelt in Leipzig Unterschriften gegen drohende Abschiebung

Leipzig. Der in Leipzig lebende und von Abschiebung bedrohte chinesische Komponist Zhebo ( LVZ.de berichtete) erfährt zunehmend Unterstützung bei seinem Kampf um ein Bleiberecht. Mehrere Politiker hätten sich in den vergangenen Tagen bei ihm gemeldet und sich seinen Fall erläutern lassen, berichtet er.

Zudem haben Freunde und Bekannte eine Online-Petition gestartet, die Zhebos Anliegen bei der anstehenden Härtefallprüfung des Verfahrens unterstützen soll. Bis zum 3. Dezember werden 3.300 Unterschriften allein von Leipzigern benötigt, damit diese an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) übergeben werden können.

Der aus der autonomen Inneren Mongolei im Norden Chinas stammende Komponist lebt seit 2011 in Leipzig, arbeitet hier als selbstständiger Musiklehrer und Komponist. Bevor er aufgrund der Referenzen an Johann Sebastian Bach in die Messestadt kam, studierte Zhebo an der Musikhochschule Karlsruhe Komposition, schloss dort mit Bestnote und Auszeichnung ab.

Laut eigener Angaben kann der 33-Jährige sehr gut von seiner Tätigkeit leben, zahlt Steuern und nimmt keine finanziellen Hilfen der Kommune in Anspruch. Trotzdem sei ihm zuletzt eine Niederlassungserlaubnis von der Leipziger Ausländerbehörde verweigert worden. Bis zum 7. Februar 2018 wurde ihm Zeit gegeben, die Bundesrepublik zu verlassen.

Die Petition im Netz: www.openpetition.de

Von mpu