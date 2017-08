Leipzig. Am Wochenende findet in Leipzig der Deutsche Patientenkongress Depression statt. Das Thema ist aktuell wie nie: In Sachsen leiden immer mehr Menschen an der Erkrankung.

Die Anzahl der Erkrankungen stieg von 206.200 im Jahr 2012 auf 221.600 im Jahr 2015. Mit der Steigerung um knapp 7,5 Prozent liegt der Freistaat im bundesweiten Trend. Vor allem die Altersgruppe zwischen 40 und 64 Jahren ist laut einer Studie davon betroffen, zudem erkranken häufiger Frauen als Männer.

LVZ