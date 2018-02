Konsum Leipzig meldet Rekord-Umsatz und verkauft jetzt auch Heuschrecken

Leipzig. Der Konsum hat das vergangene Jahr mit dem höchsten Jahresumsatz seit 1990 abgeschlossen. Das teilte die Genossenschaft jetzt mit. Mehr Kunden sowie ein höherer Durchschnittseinkauf hätten den Umsatz um 5,4 Prozent auf 116,8 Millionen Euro erhöht. Die Anzahl der Einkäufe stieg um 2,4 Prozent auf mehr als 13,5 Millionen. Die Preise seien im gesamten Sortiment um 20 Prozent gesenkt und Filialen modernisiert worden. Vorstandssprecher Dirk Thärichen ist zufrieden: „Es entscheiden sich immer mehr Kunden für einen Einkauf bei uns und kaufen gleichzeitig mehr ein.“

Mehr als ein Viertel des Sortiments bestehe mittlerweile aus regionalen Lebensmitteln, sagt Konsum-Vorstand Michael Faupel. Das Frische- sowie das regionale Sortiment sollen weiter ausgebaut werden. Faupel legt Wert darauf, dass verschiedene Preisstufen bedient werden und günstige Artikel ebenso enthalte wie Marken- und Regionalprodukte.

Bei der Innovation des Sortiments ist das Unternehmen jetzt einen weiteren Schritt gegangen: Nachdem seit dem letzten Jahr das Craft-Bier kleinerer Braumanufakturen verkauft wird, gibt es jetzt auch Insekten zum Essen! Testweise sind in der Filiale in der Universitätsstraße Mehl- und Herkuleswürmer sowie Grillen und Heuschrecken zu haben. Die kann man zum Beispiel ins Schoko-Fondue tauchen oder einfach so essen, erklärt Konsum-Sprecher Matthias Benz. Insekten als Lebensmittel seien zugelassen und „ein großer Food-Trend“. Sie seien fettarm, eiweißreich, bräuchten in der Produktion sehr wenig Wasser und Platz und stießen kaum Methan aus, sagt Benz. Neben den unverarbeiteten Tieren gibt es in der Universitätsstraße auch Sportriegel auf Würmer-Basis. Der Verkauf laufe gut. „Wir können uns das auch für weitere Standorte vorstellen“, sagt Sprecher Benz.

Neben dem Sortiment ist auch das Filialnetz weiter in Bewegung. Während im vergangenen Jahr acht Standorte geschlossen wurden, da sie laut Konsum Verluste erwirtschafteten und auch langfristig keine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit hätten erwarten lassen, gab es zwei neue Filialen – unter anderem die erste in Chemnitz. Derzeit werden 60 Läden betrieben, 912 Mitarbeiter sowie 51 Auszubildende beschäftigt.

Von Björn Meine