Leipzig

Zehntausende Gäste werden am Montag zum Gratis-Konzert gegen Rechts in Chemnitz erwartet. Das heißt auch: Erhöhtes Reiseaufkommen in Bussen und Bahnen, Andrang auf Parkplätzen. Wer aus Chemnitz am Abend mit der Bahn nach Leipzig zurück möchte, ist nach 21.30 Uhr außerdem auf Schienenersatzverkehr angewiesen.

Die Mitteldeutsche Regiobahn bedient die Strecke nach Chemnitz, und die bietet laut Fahrplan-Abfrage der Deutschen Bahn um 20.31 Uhr die letzte durchgehende Bahnverbindung in die Messestadt an. Die Toten Hosen spielen allerdings laut Konzert-Zeitplan bis 21.15 Uhr, so dass es für viele knapp werden dürfte, diese Leipzig-Verbindung zu erwischen.

Konzert-Zeitplan

17:00 Begrüßung & Schweigeminute

17:20 – 17:45 Trettmann

17:55 – 18:25 Feine Sahne Fischfilet

18:35 – 19:05 K.I.Z

19:15 – 19:45 Kraftklub

19:55 – 20:25 Nura / Marteria & Casper

20:40 – 21:15 Die Toten Hosen

Ab 21.31 Uhr bietet die MRB eine Regiobahn bis Leipzig-Liebertwolkwitz an. Von dort aus geht es mit dem Bus als Schienenersatzverkehr weiter zum Hauptbahnhof. Statt rund einer Stunde sind die Reisenden dann 20 Minuten länger unterwegs.

Wer mit dem Auto anreist, sollte die ausgewiesenen Park&Ride-Parkplätze nutzen, raten die Veranstalter. Von dort aus geht es mit dem öffentlichen Nahverkehr und einem Shuttleservice zum Konzert in der Innenstadt.

Die Livekonzerte finden auf dem Parkplatz an der Johanniskirche statt. Diese liegt im Bereich Bahnhofstraße / Zschopauerstraße und der Hospitalstraße.

Unser morgiger Bühnenstandort befindet sich 400 Meter weiter auf einem großen Parkplatz unmittelbar zwischen... Gepostet von Wir Sind Mehr am Sonntag, 2. September 2018

Zusätzliche Fernbusse

Das Fernbus-Unternehmen Flixbus verzeichnet „einen deutlichen Anstieg der Buchungen nach Chemnitz für den heutigen Montag aus den Städten Berlin, Dresden, Nürnberg aber auch aus München, Karlsruhe und Stuttgart“, so ein Sprecher. Neben Zusatzbussen sollen zum Teil auch Doppeldecker-Busse eingesetzt werden, heißt es weiter. „Mit den Zusatzbussen ermöglichen wir zudem eine späte Rückfahrt nach der Veranstaltung.“

Wer allerdings für die Rückreise von Chemnitz nach Leipzig auf eine Flixbus-Verbindung setzt, wird enttäuscht. Über die App sind für diese Verbindung keine Plätze buchbar.

Mitfahrgelegenheiten

Über das Mitfahrgelegenheiten-Portal BlaBlaCar gibt es bis 14 Uhr laut Abfrage derzeit mehr als 400 Plätze aus ganz Deutschland nach Chemnitz. Wer ab 22 Uhr von Chemnitz nach Leipzig oder Halle will, findet einige wenige Angebote. Etwas besser ist die Auswahl in Richtung Dresden.

Polizisten aus sieben Bundesländern und die Bundespolizei sichern die Veranstaltung ab.

Von lyn