Leipzig

So mancher wäscht sich an ihnen die Hände, erfrischt sich das Gesicht oder füllt gar seine Wasserflasche bis zum Rand voll. Die gute Nachricht für alle: Leipzigs Trinkbrunnen sprudeln jetzt wieder.

Auf dem Kurt-Masur-Platz, in der Windorfer Straße sowie in der Petersstraße stehen die Frischespender. Bevor sie am Donnerstag wieder angestellt wurden, seien alle gewartet und vom Trinkwasserlabor der Wasserwerke beprobt worden, so das Unternehmen.

Einer spendet immer

Die Brunnen, die nur in der frostfreien Zeit bis etwa Oktober laufen, verfügten zudem über einen automatischen Spülmodus,der sicherstelle, dass jederzeit frisches Trinkwasser nutzbar ist. Lediglich der Spender in der Fußgängerzone in der Petersstraße läuft permanent, die anderen nur auf Knopfdruck.

Wie berichtet, erweitern die Leipziger Wasserwerke in diesem Jahr den Bestand um zwei weitere Trinkbrunnen. Bei einer Abstimmung zu Jahresbeginn waren 4700 Stimmen für neue Standorte eingegangen. „Durchgesetzt haben sich die Katharinenstraße sowie der Lindenauer Markt, deren Bau derzeit geplant wird“, so die Wasserwerke.

