Kostenloses Trinkwasser - Leipziger sollen über Brunnen-Standorte abstimmen

Leipzig. Die Leipziger Wasserwerke rufen die Leipziger Bürger dazu auf, über künftige Standorte für Trinkwasserbrunnen abzustimmen. Jährlich sollen im Stadtgebiet zwei neue Wasserspender aufgestellt werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des kommunalen Unternehmens von gestern hervor.

Die Online-Abstimmung ist am Mittwoch angelaufen und endet am Weltwassertag 22. März, Punkt 10 Uhr. Wer mitmachen will, klickt im Internet die Seite www.L.de/meinBrunnen an. „Nach der Inbetriebnahme und der guten Akzeptanz des ersten Brunnens in der Petersstraße im vergangenen Jahr stand für uns schnell fest, dass wir Trinkwasser auch an weiteren öffentlichen Plätzen kostenlos zugänglich machen wollen“, betont der Technische Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke, Ulrich Meyer.

Bei der Abstimmung für die beiden Brunnen, die noch im Frühjahr 2018 errichtet werden sollen, stehen insgesamt sechs Standorte zur Auswahl: Flächen am Kurt-Masur-Platz (Ecke Augustusplatz), in der Katharinenstraße (Höhe Tourist-Info), in der Reichsstraße, am Goerdelerring (neben den Höfen am Brühl), am Bayrischen Platz (Ecke Riemannstraße) sowie in der Windorfer Straße (an der Taborkirche). „Die Vorauswahl haben Wasserwerke und Stadt Leipzig gemeinsam getroffen. Wichtig waren hier technische netzrelevante Gesichtspunkte, aber auch stadtplanerische Aspekte“, sagt Meyer.

Umweltfreundliche und kostenfreie Alternative zu Flaschenwasser

Jeweils ein weiterer Trinkwasserbrunnen wird jährlich im Leipziger Umland gebaut, wo die Wasserwerke, ein Unternehmen der Leipziger Gruppe, etliche Gemeinden ebenfalls mit Trinkwasser versorgen. Den Auftakt macht dort ein Standort in der Großen Kreisstadt Markkleeberg.

Frisches Trinkwasser aus der Leitung ist die umwelt- und klimafreundliche Alternative zu Flaschenwasser. „Die Leipziger Trinkbrunnen sind direkt an das Leitungsnetz angeschlossen und liefern zwischen April und Oktober bestes Leipziger Wasser“, erläutert Geschäftsführer Meyer. Sichergestellt wird die gute Qualität durch die regelmäßige Beprobung und Wartung der Brunnen. Durch die stete Wasserentnahme beeinflussen die Brunnen zudem den Netzbetrieb positiv.

lvz

Alle Informationen zum Trinkwasser der Leipziger Wasserwerke und zum Brunnenvoting gibt es im Internet unter www.L.de/meinBrunnen .