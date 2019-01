Leipzig/Halle

Die Mitarbeiter am DHL Hub in Leipzig bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte, steigen die Löhne in den nächsten 14 Monaten um insgesamt 7,6 Prozent. Auch die Zuschläge für die Arbeit in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen werden in zwei Stufen erhöht. Laut Verdi gilt der Tarifabschluss für rund 5000 Beschäftige. Insgesamt arbeiten derzeit rund 5800 Menschen an dem Fracht-Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle.

von LVZ