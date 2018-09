Leipzig

Am 10. Oktober 2018 laden Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zum Sachsengespräch nach Leipzig ein. In der Universität Leipzig wollen sie mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern über die Gestaltung der Zukunft von Stadt und Freistaat diskutieren – von Kita und Schule über den öffentlichen Nahverkehr bis hin zum Thema Integration. An Thementischen können die Anwesenden miteinander sprechen. Dabei sein werden auch Vertreterinnen und Vertreter aus allen sächsischen Ministerien. „Miteinander zu reden ist wichtig für eine lebendige Demokratie und die Zivilgesellschaft“, sagt Kretschmer.

Beim vergangenen Sachsengespräch Ende August in Chemnitz war der Ansturm groß. 650 Menschen kamen und diskutierten vor allem über den gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen auf dem Stadtfest in Chemnitz sowie die darauffolgenden fremdenfeindlichen Ausschreitungen und Demonstrationen. 1200 Polizisten sicherten die Lage.

Info: Sachsengespräch am 10. Oktober, Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr. Universität Leipzig, Augustusplatz 10, Leipzig. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von soa