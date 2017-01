Leipzig. An der neuen Abbiege-Regelung an einem Unfallschwerpunkt im Leipziger Süden wird schon am ersten Tag Kritik laut. Linken-Stadtrat Siegfried Schlegel hält das Linksabbiegeverbot stadteinwärts für den Verkehr, der von der B2 kommend in die Karl-Liebknecht-Straße fahren will, für einen unzureichenden Schnellschuss.

Schlegel fürchtet, dass Fernverkehr in Richtung City künftig auf die Wolfgang-Heinze-Straße und die Kurt-Eisner-Straße ausweichen könnte. Gleichzeitig sieht er keine Alternativen, wie der Autoverkehr von Auswärts sich derzeit besser über Tangenten in Leipzig verteilen könne. Bestehende Ratsbeschlüsse etwa zur Entlastung des Leipziger Südens vom Schwerlastverkehr seien vor dem Hintergrund gefallen, dass Leipzigs nicht wachse, sondern eher schrumpfe. Das Gegenteil ist seit einigen Jahren der Fall.

Schlegel fordert, die neue Regelung an der Kreuzung Richard-Lehmann- und Karl-Liebknecht-Straße zu überprüfen. Schlegel hält „intelligente Ampelschaltungen“ für die optimale Lösung. Die Unfallkommission der Stadt Leipzig will mit dem teilweisen Abbiege-Verbot mehr Übersicht auf der Kreuzung schaffen, an der es im vergangenen Jahr gleich neun Mal krachte.

Von lyn