Kritik an Gerüchen aus neuem Schornstein in Leipzig-Volkmarsdorf

Leipzig. Eine im Stadtteil Volkmarsdorf jüngst in Betrieb genommene neue Esse sensibilisiert bei Anwohnern offenbar olfaktorische Wahrnehmungen. Der Geruchssinn sei im Quartier zum Teil erheblich belastet, schrieb uns Heike L. „Bei dem Rauch kann ich nicht mehr lüften, die Geruchsbelästigung ist zu groß. Es riecht wie bei verbranntem Holz. Ich lüfte sonst dreimal am Tag ordentlich, gerade im Winter ist das doch wichtig, damit sich kein Schimmel bildet“, so die Volkmarsdorferin weiter. Heike L. hat auch herausgefunden, zu wem die neue Esse gehört: Sie ist Teil des Blockheizkraftwerks der Leipziger Stadtwerke in der Hildegardstraße – einem Pilotprojekt für dezentrale Energiegewinnung. LVZ.de hat beim Versorger nachgehakt.

Tatsächlich ist der Betrieb des kleinen Kraftwerks in einer ehemaligen Trafostation vergleichsweise neu. Im vergangenen August gaben die Stadtwerke bekannt, nicht nur in Volkmarsdorf, sondern auch in Reudnitz (Karl-Siegismund-Straße) sowie im östlichen und nördlichen Stadtzentrum (Spohrstraße und Eutritzscher Straße) kleinteilig Fernwärme und Strom produzieren zu wollen. Im Herbst wurden die mit Generatoren ausgerüsteten Blockheizkraftwerke dann errichtet. „Das BHKW in der Hildegardstraße befand sich bis gestern in der Inbetriebsetzung, die wochentags von 8 bis 18 Uhr durchgeführt wurde und planmäßig verlief“, sagte Stadtwerke-Sprecherin Nicole Rühl. Am Donnerstag sei der Probebetrieb angelaufen.

Blick ins Innere des neuen Blockheizkraftwerks. (Archivfoto) Quelle: Dirk Knofe

Stadtwerke: Emissionsgrenzen werden eingehalten

Die Anlagen arbeiten mit sogenannter Kraft-Wärme-Kopplung auf fossiler Erdgas-Basis, die künftige jeweils 400 Haushalte mit Wärme und bis zu 9000 Wohnungen mit Strom versorgen soll. Das dort verbrannte Erdgas ist grundsätzlich geruchslos, allerdings wird dem Gas ein Warngeruch beigemischt, der aufgrund des Schwefelanteils auch leicht faulig riechen kann. Laut Stadtwerke, sei die Belastung für menschliche Riechorgane aber im erträglichen Rahmen. „Wir gehen auch für diese Phase davon aus, dass wir alle vorgeschriebenen Emissionsgrenzen mindestens einhalten werden“, so Rühl weiter. Erdgas sei nicht nur der mit Abstand sauberste konventionelle Brennstoff, sondern auf eine erprobte und bewährte Technologie. „Erwiesenermaßen auch, wenn es darum geht, die zu recht hohen Anforderungen der technischen Vorgaben zur Reinhaltung der Luft einzuhalten“, so die Stadtwerke-Sprecherin weiter.

Im Unternehmen sei man sich bewusst, dass ein Kraftwerk in der Nachbarschaft bei Anwohnern auch Ängste hervorrufen kann. „2017 haben wir vor Ort einen Tag der offenen Tür angeboten und Info-Flyer verteilt“, sagt Rühl. Sollte weiterhin Bedarf bestehen, die Wirkungsweise des Ernegie- und Wärmeproduzenten kennenzulernen, könnten auch neue Termine individuell vereinbart werden.

Mit den neuen dezentralen Heizkraftwerken wollen die Stadtwerke Leipzig der wachsenden Metropole Rechnung tragen und die Abhängigkeit vom großen Kraftwerk in Lippendorf verringern. Diese Form der Wärme- und Energie-Versorgung im Stadtteil sei sicher, netzstabil, zukunftsweisend und ressourcenschonend, so Rühl weiter. Zudem arbeiten die neuen Anlagen sehr effektiv, sollen einen Wirkungsgrad von fast 90 Prozent haben. Die Errichtung der neuen Anlagen in Leipzig lassen sich die Stadtwerke etwa 8,8 Millionen Euro kosten.

Von Matthias Roth / Matthias Puppe